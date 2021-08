WhatsApp: expertos descubren peligroso virus en versiones no oficiales

El malware no solo infecta el equipo en el que está instalada la aplicación, sino que también colabora como mediador para la descarga de más y más virus

Versiones como WhatsApp Plus o FM WhatsApp pueden ser peligrosas en cualquier dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo





WhatsApp es, sin duda alguna, la app de mensajería más importante del mundo. Con más de dos mil millones de personas registradas en su plataforma, es catalogada como la tercera red social con más usuarios, tan solo por detrás de Facebook y YouTube, que ocupan la primera y segunda posición, respectivamente. Por esto no es raro que, como funciona con la mayoría de software populares, existan personas o empresas que vivan desarrollando versiones no oficiales de WhatsApp con algunas características que la original no ha adaptado para sí mismo o que tiene a medias.

Por ejemplo, una de las más populares es WhatsApp Plus, una versión que, a diferencia del WhatsApp normal, permite personalizar varios detalles importantes de la interfaz como el color o diseño de los menús o de los chats.

Sin embargo, aunque puedan parecer más atractivas, este tipo de aplicaciones pueden traer consigo una serie de malas experiencias a los usuarios que las instalan en sus celulares, especialmente en aquellos que cuentan con sistema operativo Android. No es raro ver reportes de empresas especializadas en la ciberseguridad que denuncian irregularidades por parte de estas versiones, en las que, por supuesto, son protagonistas los virus informáticos.

Este es el caso de un nuevo malware que se halló hace poco en una versión conocida como FM WhatsApp, el cual no solo infecta el equipo en el que está instalada la aplicación, sino que también colabora como mediador para la descarga de más y más virus.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, este software malicioso hace parte de la familia de los troyanos y se le conoce popularmente como Triada.

¿Cómo funciona el virus Triada?

Según explicó la compañía de origen ruso, Triada no es más que un troyano que media entre el usuario (sin que este se dé cuenta) con otra clase de malware que, aunque suene increíble, ingresa al móvil bajo la autorización de la persona.

Así, solo es necesario que el virus se descargue al celular para que este empiece a mostrar publicidad en exceso o, incluso, que genere una serie de suscripciones de las que el usuario no tiene ningún conocimiento. En el caso más extremo, el malware podría interceptar otra clase de información personal por medio del envío de mensajes de texto que las personas obligatoriamente deben aceptar para poder iniciar sesión en la app.

“Con esta aplicación, es difícil que los usuarios reconozcan la potencial amenaza, porque el mod (malware) en realidad cumple con su propósito, que es el de agregar funciones adicionales. Sin embargo, hemos observado cómo los ciberdelincuentes han comenzado a propagar archivos maliciosos a través de los anuncios de dichas aplicaciones”, indicó Igor Golovin, experto de Kaspersky.

Teniendo en cuenta esto, Golovin aseguró que no existen atajos para controlar las consecuencias de este virus, y que lo mejor simplemente es no descargar FM WhatsApp ni ninguna versión no oficial de esta aplicación.

“Por ello, recomendamos usar solamente el software de mensajería descargado desde las tiendas oficiales de aplicaciones. Posiblemente estas carezcan de algunas funciones adicionales, pero no instalarán un montón de malware en su teléfono”, añadió el experto.

Por el momento, se han reportado casos de víctimas de este virus en algunos países de Latinoamérica, tales como México, con 2474 detecciones, Brasil (2337), Venezuela (690), Colombia (636), Perú (362), Argentina (311), Ecuardor (226) y Chile (160).

En conclusión, lo recomendable es seguir confiando en el software original de WhatsApp y las actualizaciones periódicas que su casa matriz, Facebook Inc., está creando para mantener seguros a sus usuarios de toda clase de ataques cibernéticos.