Acusado en el asesinato de Anakin pide asumir la culpa a cambio de la libertad para su pareja

Fuente: Unitel

La abogada Mónica Irusta, quien es la defensa de Álvaro Salinas, uno de los principales implicados del asesinato y desmembramiento de AnaKin Tankara, informó que su cliente tiene la intención de recibir toda la culpa en su contra para que su pareja Luz Peralta, pueda salir en libertad o recibir algún tipo de beneficio jurídico.

De acuerdo a la jurista, su defendido está dispuesto a someterse a un proceso abreviado para agilizar los procesos de su condena.

«Mi cliente está dispuesto a someterse a un proceso abreviado y lo he manifestado desde el inicio. No hay mucho que defender, no estamos diciendo que son inocentes, no sabemos por qué la fiscalía no ha querido ese extremo. Ha manifestado que lo va a analizar, pero creo que no hay muchos actos investigativos que realizar», afirmó la jurista en declaraciones a medios de comunicación en El Alto.

El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto, determinó que los dos sospechosos del asesinato y descuartizamiento del universitario Anakin Tankara sean remitidos a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Álvaro Salinas fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y Luz Maya Peralta al centro de Miraflores. Los familiares piden justicia y la pena máxima para los implicados.

Mientras este caso se investiga, este lunes se reportó el hallazgo de otro cuerpo descuartizado. Se trata de una mujer no identificada.