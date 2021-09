Alcaldes Arias y Copa denuncian que el oficialismo no autoriza monetizar el desayuno

Los alcaldes de La Paz y El Alto, Iván Arias y Eva Copa respectivamente, denuncian que las autoridades del Gobierno nacional y los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tienen el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional no autorizan ni dan el “visto bueno” para monetizar los recursos del desayuno escolar como piden los padres de familia.

Eva Copa pide a los diputados y senadores agendar de una vez el tema ya que los padres de familia están a punto de movilizarse mientras que el alcalde Iván Arias ve mezquindad en los parlamentarios que supuestamente se niegan a agendar el tema.

Dentro ese marco Copa, solicitó una vez más al Gobierno nacional agilizar la aprobación de la ley que permita a las alcaldías monetizar el desayuno escolar y que esos recursos sean distribuidos a los estudiantes en forma de bono estudiantil.

“Lo único que le puedo pedir al Gobierno es que de una vez lo puedan apresurar y colocar en agenda esta ley porque es un tema muy delicado para nosotros los alcaldes porque ya tenemos que empezar los temas logísticos para la distribución de estos recursos, esperamos que de una vez lo puedan solucionar el tema”, declaró.

Recordó que en la reunión de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) elaboraron el proyecto de ley y que actualmente se encuentra en manos del presidente del Estado quien supuestamente analiza la propuesta.

“Este es un tema muy delicado porque está pasando el tiempo, se está acabando septiembre y nosotros teníamos programado pagar en este mes el bono anunciado”, agregó la alcaldesa.

ATAQUE

Pero quien ataca con dureza a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el alcalde Iván Arias quien sospecha que en el legislativo hay “un no me empirismo” porque no consideran el proyecto de ley para la monetización del desayuno escolar y cree que los parlamentarios están esperando de que los alcaldes tengan conflictos con los padres de familia y los estudiantes que están en pide de movilizaciones.

“El parlamento está durmiendo en sus laureles, no le importa este tema, pareciera que espera que los municipios tengan conflictos para recién levantarse”, afirmó el alcalde de La Paz antes del mediodía.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz elaboró un anteproyecto de ley para modificar la Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar y así se pueda entregar un bono a cada estudiante en vez de los víveres que debían recibir en aulas.

A la iniciativa paceña se sumaron los municipios de Santa Cruz, Potosí, Tarija, El Alto y fue respaldado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), que agrupa a las capitales.

POSIBLES CONFLICTOS

La semana pasada la dirigenta principal la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), Mishel Angela Muller anunció “unir fuerzas” con la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) para exigir la cancelación del bono estudiantil con recursos del desayuno escolar.

“La FES ha enviado notas a la Alcaldía y no ha recibido ningún tipo de respuesta; entonces estamos buscando la posibilidad de reunirnos para hacer mayor fuerza y exigir ser escuchados por la Alcaldía, más que todo para tratar de viabilizar el bono ya que hasta ahora no hay nada”, expresó la joven estudiante.

La dirigenta de los estudiantes no comprende que la cancelación de ese bono depende de una ley aprobada por el parlamento y no descartan iniciar medidas de presión contra quienes estén bloqueando la cancelación del bono con el dinero del desayuno escolar.

Los que tiene clara la idea son los de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) quienes amenaza con medidas de presión en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por estar bloqueando el pago del bono estudiantil con recursos del desayuno escolar.

POSICIÓN DE LA PAZ

Arias recordó que la Ley 622 dispone la distribución del desayuno escolar en aulas y solo con otra normativa, de manera excepcional, se puede monetizar, ya que el dinero para este beneficio es transferido del Tesoro General de la Nación a los municipios.

“Igual tiene que haber una ley nacional que nos diga: ‘señores, moneticen el desayuno escolar’ y nosotros según nuestro presupuesto sabremos cuánto podremos dar a cada estudiante y todo lo que estaba destinado al desayuno escolar seguramente lo destinaremos a ese bono”, explicó la autoridad.

PROPUESTA DE EL ALTO

De forma separada, el director de educación del Gobierno municipal, Ramiro Beltrán indicó que se está a la espera de la aprobación de esta ley para comenzar con el pago del bono de 300 bolivianos, mientras tanto el bono a los estudiantes del nivel preescolar se realizará a finales de octubre, como ya es costumbre en el municipio.

La normativa actual indica que los recursos del desayuno escolar deben ser utilizados en la adquisición de productos alimenticos y no puede ser entregado en efectivo, razón por la cual es necesaria una ley para modificar ese articulado.