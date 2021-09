Armin Lluta denuncia que le ofrecieron dinero y cargos públicos para que renuncie a Adepcoca

Este lunes se volvió a suspender la audiencia de Lluta por la ausencia de los denunciantes y los fiscales.

El dirigente cocalero Armin Lluta denunció este lunes que desde el Gobierno le pidieron que renuncie a la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) a cambio de dinero y cargos en la administración pública, y de esa manera dar por finalizado el conflicto en el sector.

“Me pidieron que renuncie y Armin Lluta va a ser el viceministro de Coca, me van a dar el viceministerio de la Coca, y así mismo va a ser el candidato a las futuras elecciones para diputado de los Yungas, también me han ofrecido dinero”, dijo el dirigente a los periodistas.

Hasta tres grupos se disputan la sede de Adepcoca que fue tomada por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, quien asegura fue elegido como secretario ejecutivo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo dio el reconocimiento y le ofreció el apoyo del Ejecutivo para mantenerlo como ejecutivo en el cargo. La policía mantiene un fuerte control en la zona y accesos a la sede cocalera.

Las protestas siguieron este lunes con un saldo de al menos 10 detenidos y seis heridos entre los cocaleros.

Lluta enfatizó que “los campesinos no nos vendemos y por lo tanto no me voy a vender y antes de traicionar a mis compañeros, prefiero ir a la cárcel”.

Este lunes se volvió a suspender la audiencia de Lluta por la ausencia de los denunciantes y los fiscales. El Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva para el dirigente por presunta desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.

“Realmente hoy día podían resolver trasladándome a la cárcel de San Pedro, como ha solicitado la fiscalía, con una detención de seis meses, pero los Yungas nuevamente se podrían movilizar mucho más, y por esa razón yo creo que ha hecho más un cálculo político el Ministerio Público” para no detenerme, dijo.

El dirigente cocalero desafió al Ministerio Público a que lo aprehenda y encarcele si a cambio detiene la violencia policial, la gasificación y la agresión a las mujeres cocaleras.