Asesinan a joven físico y matemático que viajó a hacer un estudio en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, reportó la muerte de un joven profesional en física y matemática quien fue encontrado sin vida en la ciudad de Cochabamba.

David Campos de 33 años, habría salido de la ciudad de La Paz para realizar un estudio de campo científico en el departamento de Cochabamba.

Según cuenta la familia, el joven profesional estuvo por más de 24 horas desaparecido, el físico fue encontrado sin vida en la localidad de Colcapirhua de Cochabamba.

“Mi hermano quería ganar experiencia, quería viajar a otros países pero no no es justo que a mi hermano lo hayan asesinado, quisiéramos que esto se agilice, no hay detenidos, pedimos justicia”, dijo la hermana.

Los médicos forenses que realizaron la autopsia de Ley, informaron a su familia que, el joven físico agonizó por más de dos horas hasta que su corazón dejó de latir

Según la familia, a casi una semana de la muerte, la Policía continúa con las investigaciones sin lograr aprehender a ningún sospechoso.

El joven profesional se fue a Cochabamba para recopilar información científica para publicar un libro en La Paz. Su familia y sus amigos de trabajo lo recuerdan como una persona responsable y dedicada a su profesión.