Bolivia conquista cuatro títulos en el Festival Panamericano de la Juventud

Beltrán (en Sub-16), Mayta (Sub-14), El-Hage (Sub-12) y Rodríguez (Sub-6) se llevaron el título de sus respectivas categorías del torneo virtual que terminó este viernes.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

Cuatro bolivianos se consagraron campeones en distintas categorías del Festival Panamericano de la Juventud de ajedrez, modalidad híbrida, que terminó este viernes. Milka Beltrán (en Sub-16), Maveric Mayta (Sub-14), Caely El-Hage (Sub-12) y Johan Rodríguez (Sub-6) se llevaron el título luego de siete días de intensa competencia.

La selección nacional, compuesta por 88 pensadores, participó en el evento virtual que se llevó adelante en la aplicación Tornelo con 9 rondas de 90 minutos más 30 segundos, tal y como si fuera un evento presencial.

Al ser un campeonato híbrido todos los ajedrecistas compitieron en una misma sede y Santa Cruz fue la elegida, específicamente en el Hotel Radisson.

Desde ahí los jugadores de Sub-6, Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, tanto en damas como en varones, se enfrentaron a los mejores pensadores de América.

Ganadores

Beltrán fue la más regular en su categoría al adueñarse del primer lugar desde la tercera ronda para no soltarlo más. “Me siento muy contenta por el título que he ganado. En las últimas semanas me he preparado mucho para obtener la medalla de oro”, sostuvo.

Mayta fue de menos a más a lo largo de las nueve rondas, ya que pasó de estar del decimoquinto lugar al segundo en la penúltima jornada de competencia, hasta que en la partida decisiva venció para obtener el título. “Estoy muy bien y alegre por lo que he conseguido. Me ha parecido un torneo muy complicado, de tiempo participé en un evento de este tipo”.

El-Hage no tuvo un buen comienzo, pero conforme pasaron los días fue ascendiendo puestos hasta que subió al primer lugar en la séptima ronda para no soltarlo más. “Estoy muy feliz de haber ganado. Me esforcé mucho para triunfar porque era un sueño el que tenía. Fue un lindo torneo, bastante fuerte”.

Rodríguez, uno de los más pequeños de la selección y que hace cuatro meses comenzó a jugar el deporte ciencia, siempre estuvo entre los mejores y a partir de la cuarta ronda se puso de líder hasta el final. “Estoy muy feliz por este título. Los rivales fueron duros. Me gusta mucho el ajedrez porque se aprenden muchas cosas. Quiero agradecer a mi tío Regis por prestar,e su laptop para competir porque no tengo”.