CITROËN, la reconocida firma francesa llega al país de la mano de Bolivian auto Motors

Santa Cruz de la Sierra, septiembre 2021.- Bolivian Auto Motors (BA), la empresa pionera en la comercialización y representación automotriz a nivel nacional, realizó uno de los anuncios más importantes del rubro en la vigésima quinta versión de la Expocruz; a partir de la fecha, la reconocidísima marca de origen francés, CITROËN, pasa a formar parte del portafolio de la empresa.

“Como BA, tenemos el privilegio de comunicar que adquirimos la representación de CITROËN, marca 100% francesa que llega a deslumbrar y despertar la admiración del público boliviano”, informó Johnny Salvatierra, presidente del directorio de BA, añadiendo que la nueva marca se enfocará en tres pilares fundamentales para conquistar el mercado: Deseo, identidad y visión.

Son más de 100 años de historia fabricando automóviles legendarios, desde 1919, CITROËNes una marca visionaria que explora otros lugares para fomentar el diseño de sus vehículos. La principal vocación de crear y aplicar tecnología para hacer que la vida de los conductores y sus pasajeros sea más fácil y cómoda, garantizando al mismo tiempo su seguridad.

“INSPIRED BY YOU” o “Inspirados en ti”, es la filosofía y el corazón que define a la marca, tomando a las personas y sus estilos de vida como su principal fuente de inspiración, en busca de una experiencia automotriz cada vez más fluida y que atienda cada una de sus necesidades.

“Inicialmente, CITROËNestará presente en Bolivia con tres modelos que ya están posicionados a nivel mundial: New C3, C4 Cactus y C5 Aircross. La marca llegará con talleres certificados en el eje troncal, además de un amplio stock de repuestos y un excelente servicio de postventa con respuesta inmediata”, mencionó Salvatierra, acotando que los modelos estarán en el país a principios del 2022.

Por su parte, José Cortez, gerente general de BA, comentó que fueron meses de negociaciones para conquistar al fabricante francés, sin embargo, el proyecto que presentaron fue el mejor y convenció al grupo PSA (Peugeot Société Anonyme), que forma parte del conglomerado automotriz ítalo-estadounidense Stellantis. “No podíamos dejar pasar la oportunidad de anunciar en la muestra ferial multisectorial más importante del país y una de las más representativas de la región, nuestra alianza con CITROËN. La Expocruz, entre otras cosas, es sinónimo de reactivación e inversión. Nosotros, con la adquisición de CITROËN, estamos demostrando que seguimos invirtiendo y apostando porBolivia”, finalizó el ejecutivo.

BA en la Expocruz. –Con un ampliado, imponente y renovado stand, Peugeot, representado por BA en nuestro país, está presente nuevamente en la Expocruz, con una nueva imagen de marca evocando la sofisticación y encanto de Francia, y lo hace con su gama de joyas automotrices europeas y de lujo. Se trata de las prestigiosas SUVs New 2008, New 3008 & 5008, 2008 Feline que han cautivado al mundo entero por su confort, conectividad y gran tecnología.

“Este año nuevamente estamos presentes en la Expocruz, pero con un stand más amplio y una ambientación al estilo francés que solo Peugeot, la marca europea más prestigiosa y de lujo del mundo nos puede ofrecer”, señaló Diego Salvatierra, gerente automotriz de Peugeot, complementando que Bolivia se ha convertido en un mercado de constante crecimiento para Peugeot y es la marca preferida por quienes buscan un vehículo de lujo.

La factoría automotriz francesa del león que cautiva a los amantes de las rutas Off Road está presentando en la muestra ferial las SUVs New 2008, New 3008 & 5008, 2008 Feline, vehículos versátiles de diseño agresivo, moderna tecnología y variada oferta mecánica. Es por ello que se convierten en la vagoneta con mejor precio del mercado en el segmento de caja automática.

Los SUVs todo terreno de Peugeot cuentan con tracción total donde la tecnología y la conectividad toman el mando en el interior para disfrutar de un sistema multimedia con pantalla táctil multifuncional.

Peugeot presenta la “Noche Francesa”. – La alta moda no solo llega a las pasarelas francesas, también estuvo presente en el stand BA dela Expocruz.

El evento denominado “Noche Francesa”, se realizó el sábado25de la mano de ÍNDIGO, reconocida marca de ropa boliviana de las modelos Alison y María Teresa Roca.

“Como parte de nuestra campaña de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), decidimos apoyar la moda que rescata el tejido nacional, realizando un desfile que trajo a la muestra ferial todo el esplendor de la capital mundial de la moda con un gran show de alta costura nacional”, detalló Salvatierra.

Asimismo, Alison Roca, creadora de la marca ÍNDIGO, detalló que el desfile contó con la presencia de 20 modelos de la agencia Women Models y tuvo la presencia de la destacada modelo boliviana, Mónica García, marcando su retorno a las pasarelas.

“Gracias a BA, tuvimos una noche de moda que rescató el tejido nacional presentando piezas de lujo y exclusivas con detalles elaborados por tejedoras paceñas de la comunidad de Santiago de Huato. Se fusionaron la artesanía y la moda”, finalizó Roca.

