Copa afirma que Javier Zabaleta sería asesor de la concejal del MAS Willma Alanoca

“Él no es asesor de despacho, asesor del Ejecutivo, él es asesor de la señora Wilma Alanoca, de la concejal del MAS”, manifestó la alcaldesa de la ciudad de El Alto.

Fuente: Red Uno

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, afirmó este miércoles, que el exministro de Defensa Javier Zabaleta, sería asesor de la concejal por el Movimiento al Socialismo (MAS), Wilma Alanoca.

Respecto al exparlamentario Omar Aguilar y Rene Joaquino, quienes también figuran en la lista de funcionarios del municipio alteño, la alcaldesa confirmó que ellos prestan sus servicios como funcionarios municipales.

“Bueno al señor Joaquino yo lo he convocado para que me pueda asesorar en el tema municipal, él ha sido cuatro veces alcalde de Potosí así que yo necesito a alguien que me pueda asesorar en el tema administrativo municipalista”, detalló Copa.