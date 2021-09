De portaligas en el Congreso: tras las críticas, Cinthia Fernández redobló la apuesta y mostró el video completo

La precandidata a diputada respondió los duros cuestionamientos que recibió tras mostrar un adelanto de su musical.



Dos días antes de que comience la veda electoral, Cinthia Fernández (32) levantó polvareda al compartir un video en el que se la ve bailando un tango en portaligas frente al Congreso de la Nación.

La precandidata a diputada nacional del frente Unite por la provincia de Buenos Aires además de mostrar sus curvas en el cierre de su campaña, reversionó el clásico de Tita Merello Se dice de mí con la única propuesta que se le conoce, que apunta a que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos.

«Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir… Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir», comienza diciendo la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11).

Cinthia Fernández bailando un tango frente al Congreso con un look que generó polémica. Captura de video

«Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir…», continúa.

Y finaliza, mostrando su cola en primer plano frente al palacio ubicado sobre la avenida Entre Ríos: «La cuota nunca llega más, nadie te lo acelera si total la madre espera, ya no puede ser así. Voy por ahí».

El video, como era de esperarse, generó diversas críticas. Por eso, Cinthia realizó un extenso descargo junto al mismo que, lejos de traer la paz, también fue muy cuestionado en las redes.

«Querían propuestas acá tener (sic) ESTA… ¡canción!», comenzó diciendo la exmujer de Matías Defederico (32). Y siguió: «Ya estoy escuchando las frases armadas como: mirá la diPUTAda, mirá la trolA, mirá la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, qué país generoso, ridícula… es lo único que sabe hacer».

Con notables errores gramaticales y ortográficos, Fernández agradeció que potencien sus ganas de seguir creciendo y aseguró: «El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas».

La panelista de «LAM» fue sumamente criticada en las redes sociales por el atuendo que eligió para cerrar su campaña. Captura de video

Además, la mediática ninguneó a los votantes, les dijo: «cayeron una vez más» y remarcó que su cola es «solo un anzuelo para captar su atención». «Todas las veces que lo mostré mordieron y sólo me hicieron más fuerte«.

«¿Por qué tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia de campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros», siguió diciendo.

«Nadie te va a votar por un buen culo… ¡No! Eso dejáselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones», agregó enardecida.

«Decidí cerrar mi campaña transformada todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos», indicó sobre sus intenciones de generar un cambio en muchos de los juicios de familia que llegan a Tribunales.

Fuerte debate entre Cinthia Fernández y Fanny Mandelbaum

Este miércoles, cuando Cinthia presentó un adelanto de este video al aire de LAM, Fanny Mandelbaum (83) la criticó ante las cámaras por su método para promocionar su precandidatura.

«Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdóname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso», le dijo la reconocida periodista.

«Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, ‘no sé tu propuesta’. Me cuestionan… hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia (Granata)», le contestó la angelita.

«Creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste…», la contraatacó Fanny.

«No me pasó. Se me rieron. Y es mentira que me invitaron a programas. Eso es repetir lo que muchos están diciendo. Fui a muchos programas, pero no puedo estar 24 horas sentada yendo a programas. Además para mí, discúlpame, es todo berretada todos lo que hicieron eso», se excusó Fernández.

