Defensa de Anabel retirará denuncia contra Urenda, pero señala que Fiscalía tiene la potestad de seguir investigando

“El Ministerio Público tiene la potestad de continuar con la investigación si lo considera pertinente”, señaló el abogado defensor de Anabel Angus

La defensa de Anabel Angus comunicó este miércoles que aceptan las disculpas y la retractación que Eduardo Urenda hizo públicas este miércoles y esperan que las medidas de protección a favor de la presentadora garanticen su absoluta seguridad.

Martín Camacho, abogado de Angus, anunció que una vez se publique la retratación en tres medios nacionales levantarán la denuncia, aunque dejaron en manos del Ministerio Público seguir el proceso de oficio.

“El señor Eduardo Urenda ha ofrecido una retractación pública, además ha pedido disculpas y hará tres publicaciones a nivel nacional”, señaló Camacho en declaraciones a medios de comunicación este miércoles.

“Con eso la señora Anabel y su familia consideran que su dignidad ha sido restaurada y su honor ha sido recuperado y esperan que con las medidas de protección no tenga que tener un nuevo acercamiento con ese señor”, agregó Camacho.

El jurista agregó que “el Ministerio Público tiene la potestad de continuar con la investigación si lo considera pertinente” por lo que ese tema está en sus manos.

Camacho también reafirmó que no hubo ningún tipo de transacción económica tal como lo anunció el mismo Urenda en su comunicado público.

Escuche sus declaraciones:

«Arrepentido y avergonzado»

El empresario Eduardo Urenda Aguilera se presentó este miércoles ante el Ministerio Público para expresar sus disculpas y la retractación pública por haber mellado la dignidad de Anabel Angus, reconociendo que la difamó. Al salir de la Fiscalía, su abogado leyó el comunicado que también fue hecho público en un medio escrito.

“Reconozco que he cometido un error insalvable que ha generado mucho daño y malestar sobre todo a la señora Anabel Angus a quien no conozco personalmente y con quien no tomé contacto alguno”, reza el comunicado que fue leído por su abogado Marcelo Aldunate.

Urenda no respondió preguntas de la prensa y se paró a lado de su abogado, que leyó las disculpas públicas.

“Por medio de esta conferencia de prensa queremos hacer conocer que hemos asistido a petición del Ministerio Público para brindar la declaración que corresponde. Comunicar que se ha llegado a un acuerdo entre partes en el que nos comprometimos a pedir disculpas públicas”, señaló Aldunate.

En el comunicado, Urenda aclara que nunca depositó dinero a Anabel Angus ni a su esposo y que fue víctima de una estafa “por terceras personas” a las que asegura está siguiendo acciones legales.

Las disculpas públicas de Urenda: