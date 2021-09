El papa Francisco: «Aún hoy existe una esclavitud de la mujer»

El pontífice aseguró que no tienen las mismas oportunidades que los hombres e hizo un llamamiento a no a crear separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de distintas religiones

El papa Francisco en una audiencia general semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 8 de septiembre de 2021. REUTERS / Remo Casilli





El papa Francisco aseguró este martes que “en la historia, aún hoy, existe una esclavitud de la mujer” y destacó que “las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.

El pontífice argentino dedicó su catequesis a un llamamiento a los cristianos a la unidad, a no a crear separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones, pero también recordó a los nuevos esclavos de hoy y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”, dijo Francisco.

“El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y en la historia, incluso hoy, hay una esclavitud de la mujer: las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Debemos leer lo que dice Pablo: somos iguales en Cristo Jesús”, agregó.

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad tenían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

“Son los nuevos esclavos, son los que están en la periferia, que son explotados por todos. Negamos a estas personas la dignidad humana”, añadió.

También destacó que “todos los hombres y mujeres son hijos de Dios, todos, sea cual sea la religión que tengamos”.

(Con información de EFE)