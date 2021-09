El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, negó este miércoles que esa oficina hubiera perdido procesos de arbitraje internacional y aseguró que se pagaron “montos razonables” a las empresas que demandaron al país.

El martes, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, denunció que la Procuraduría General del Estado perdió 10 de 11 procesos de arbitraje internacional generando un presunto daño económico al Estado de más de $us 609 millones.

“Pero (…) en los procesos de arbitraje, por lógica, tiene una parte de conciliación; que nos demuestre en realidad qué hemos perdido, yo estoy demostrando con datos oficiales caso por caso cuál era la pretensión (de las empresas) y cuánto hemos pagado, ¿eso es perder?”, cuestionó Chávez en una entrevista con La Razón Radio.

Citó, por ejemplo, el caso de Pan American Energy LLC que pedía una indemnización de más de $us 1.493 millones y se terminó pagando solo más de $us 357 millones.

“Y si hemos nacionalizado, hay que pagar en algún momento y se han pagado montos razonables, montos estudiados; (se realizaron) muchas negociaciones para establecer el monto que deberíamos indemnizar y eso no es perder, pero ¿este señor (Pedrazas) quería que no paguemos ni un centavo? Eso hubiera sido una expropiación confiscatoria y eso no hemos hecho (porque) Bolivia hubiera pasado a ser un país abusivo que confisca a cualquier empresa su patrimonio”, señaló.

Por tanto, según el Procurador, “esta solitaria denuncia” de Pedrazas, “en realidad es una gran falacia y una confabulación”.

Además, “lo que no menciona este señor es que el Estado ha recibido 60 veces más (de lo que ha pagado); el Estado ha recuperado primero su dignidad (al nacionalizar) empresas estratégicas y luego se ha beneficiado y se beneficia todavía con todos los recursos que antes se llevaba el capital (privado), al que defiende este señor, claro, aunque no crean, hay todavía defensores de las transnacionales y un ejemplo es este señor”, indicó.

Asimismo, afirmó que la información sobre el pago de indemnizaciones a empresas es pública y “no es necesario hacer ningún escándalo”.

Aunque “claro, como hay que atacar a la Procuraduría, hay que defenestrar al Procurador, porque estamos persiguiendo (al exministro Arturo) Murillo y porque vamos a hacer el recuento acta por acta (de las elecciones anuladas de 2019, entonces para eso) todo vale”, advirtió.

Por otro lado, pidió que el pueblo boliviano sea el que juzgue si estaba bien o no las nacionalizaciones porque, según su versión, en el fondo lo que se cuestiona es ese proceso llevado adelante en el gobierno de Evo Morales.

Pero, “nosotros somos claros y enfáticos, vamos a defender (las nacionalizaciones) porque es del pueblo boliviano (…) y no nos pueden decir que hemos malgastado el dinero, no nos pueden decir que esta oficina no ha cumplido su servicio leal velando por los intereses del Estado”, apuntó.

Lea también: CC denuncia que la Procuraduría perdió todos los arbitrajes y generó un daño económico de $us 609 millones al Estado boliviano (Video)