Entra en erupción un volcán en la isla española de La Palma

La última erupción volcánica registrada en las Canarias tuvo lugar en 1971.

El volcán Cumbre Vieja ha entrado en erupción la tarde de este domingo en La Palma, una de las islas Canarias (España), tal y como se aprecia en una serie de imágenes compartidas en las redes sociales e informa la agencia EFE.

En los vídeos publicados en la Red se observa cómo se eleva una columna de humo negro del volcán, que parece arrojar también lava y ceniza.

Horas antes, la dirección del Plan de Prevención de Riesgos Volcánicos de Canarias (Pevolca) declaró que la actividad sísmica que se registra desde el pasado sábado en La Palma corresponde a la fase preeruptiva con gran probabilidad de erupción.

Ante el riesgo de erupción, se decidió empezar la evacuación preventiva de personas con movilidad reducida de las zonas de mayor riesgo. Posteriormente, se hizo lo propio con las zonas situadas 2 kilómetros del lugar, si bien las autoridades aclaran que el punto concreto donde ha estallado el volcán no está poblado.

Volcanic eruption right now on La Palma, Canary Islands. 🌋🔥 pic.twitter.com/x8BIrakwBi

— Michael Bolognesi (@TeideMike) September 19, 2021