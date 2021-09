Felcc investiga procedencia de pitbull que atacó a su dueña

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la procedencia del can de raza pitbull que atacó el viernes a dos mujeres mayores de edad en la zona de Cerro Verde. En tanto, el Centro Municipal de Zoonosis recibirá el lunes el resultado de las pruebas de rabia.

Según reporte de la Felcc, personal de la División Personas fue el viernes a Cerro Verde, próxima a la avenida Suecia. En esta zona se reportó que un can de raza peligrosa atacó a sus dos propietarias, madre e hija.

Agotando todos los procedimientos y protocolos policiales con el afán de separar al can agresivo de una de las víctimas, uno de los oficiales usó su arma de reglamento y mató al animal. Una de las víctimas de 83 años se encuentra internada en el hospital Viedma por la gravedad de las heridas.

“Ha sido una medida totalmente razonable ante la necesidad de precautelar un bien mayor, en este caso la vida de las dos personas”, sostuvo el director de la Felcc, Rolando Rojas.

Indicó que la unidad investiga la procedencia del can, que según las victimas es de su propiedad desde hace cuatro años.

Sin embargo, la responsable de Zoonosis del municipio de Cochabamba, Jhelen Quispe, indicó que el can no tenía las vacunas ni los permisos correspondientes. “Este tipo de razas peligrosas están totalmente prohibidas, no puede tener cualquier persona, tienen que cumplir ciertos requisitos que emana la Ley 553, pero se incumple en la mayoría de los casos”, señaló.

EL CAN VIVÍA ENCADENADO

Zoonosis verificó que el can estaba encadenado y no tenía mucha movilización. La unidad hará las respectivas investigaciones del hecho.

La Ley 553 establece 15 razas de perros potencialmente peligrosos y exige a los propietarios estrictos requisitos de seguridad, como otorgarles condiciones de vida, no ejercer malos tratos y prohíbe peleas.