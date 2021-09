La NASA transforma una estrella muerta en sonido

El sonido no existe en el espacio, ya que no hay aire que permita transmitir las ondas generadas. Eso quiere decir que aunque explote una estrella a pocos metros de nosotros, no oiremos nada.

Aún así, la NASA ha querido trabajar con el tema transformando imágenes de objetos espaciales en música.

Se trata de un proyecto del Observatorio de rayos X Chandra y del programa Universe of Learning. Lo que hacen es capturar gráficos e imágenes del espacio y transformarlo en sonido. Aquí tenéis un ejemplo con los restos de la supernova Tycho:

El resultado es bonito, aunque lejos de ser real. Lo que han hecho es usar un software que procesa las imágenes y convierte los datos visuales en información sónica. En el caso del vídeo anterior, los diferentes colores de la supernova determinan las diferentes notas, y el brillo es proporcional a la fuerza del sonido.

La luz roja produce las notas más bajas y el azul y el violeta crean las notas más agudas, según explica la NASA en su blog.

No es la primera vez que hacen algo así, en otras ocasiones han usado datos de Hubble y Chandra para crear un efecto de sonido que viaja de izquierda a derecha a través del cúmulo de estrellas.

En este caso, como puede verse en el vídeo, los datos de Hubble se representan con cadenas, mientras que los datos de Chandra se representan con campanas. Le pusieron más imaginación al asunto, ya que sería completamente imposible que, en caso de haber aire en el espacio, sonara con campanas y cadenas, aunque el resultado no deja de ser curioso.