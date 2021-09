Marcha indígena ajusta su agenda nacional antes de llegar a Santa Cruz

Juan Carlos Fortún

La columna de la marcha de pueblos indígenas del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano se alista para encarar el último tramo de su recorrido, poco más de 20 kilómetros que separa los municipios de Cotoca y Santa Cruz de la Sierra, desde que salieron el pasado 25 de agosto de Trinidad (Beni) desafiando fenómenos climatológicos adversos, como lluvia y altas temperaturas, además de haber pernoctando en lugares peligrosos sobre la ruta, como al costado de la carretera.

Para esta jornada, los delegados de 18 pueblos originarios, representados por más de 300 personas, tienen previsto ingresar a la capital cruceña con su agenda nacional que se fue conformanda durante el trayecto realizado por los indígenas de tierras bajas y que tuvo sus últimos ajustes anoche, durante la sesión del Parlamento Indígena.

El vocero de la marcha y presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cepib), Abdón Justiniano, señaló que se decidió cambiar el pliego petitorio por una agenda nacional, porque esta última tiene un alcance a mediano y corto plazo.

Resaltó que si bien los puntos de esta agenda, que tienen 16 como base, serán difundidos entre hoy y mañana. Uno de los más importantes tiene que ver con la tierra, donde pedirán al Gobierno y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que paralicen la dotación y los asentamientos en territorios que pertenecen a los pueblos indígenas originarios.

El líder indígena también dijo que se está a la espera de una respuesta del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y su vicepresidente, David Choquehuanca, que fueron convocados por los marchistas a una reunión cuando se encuentren en el municipio cruceño.

Además de las principales autoridades del país, también fueron invitados el jefe de la delegación de la Comunidad Europea en Bolivia, Miguel Dóczy, y la titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachellet, para que participen como veedores y garantes del encuentro.

“Queremos dejar en claro, al Gobierno central y todas las instancias correspondientes, que la marcha no se va a suspender mientras no se llegue a algún acuerdo. Por eso si tenemos que quedarnos en Santa Cruz tres meses, lo vamos a hacer porque el Gobierno tiene que entender, de una vez por todas, que los derechos de los pueblos indígenas no se vulneran”.

Según parte del documento enviado a las autoridades nacionales, la marcha por el territorio, la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, que se realiza en defensa de sus derechos humanos, se encuentra amparada dentro del artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Campamento en Cotoca

La columna llegó ayer a Cotoca a las 6:00 de la mañana, después de una caminata de dos horas tras partir de la comunidad La Enconada, directo a la misa en el Santuario. Luego se dirigieron, alentados por las palabras de bienvenida de la población cotoqueña, hasta la Casa del Artesano, un espacio ubicado sobre la circunvalación, donde instalaron su campamento.

Durante la jornada de ayer, los caminantes fueron atendidos por los servicios de emergencia, provistos por el Gobierno Municipal de Cotoca, y recibieron la visita del alcalde de esta localidad, Raúl Alvis, quien les llevó almuerzo.

En la tarde, al promediar las 17:00, monseñor Sergio Alfredo Gualberti ofició la eucaristía que tuvo la presencia masiva de los marchistas, siendo esta una de las últimas actividades que realizaron antes que culmine la jornada.

También se realizó un acto protocolar en la plaza de Cotoca donde izaron la bandera del Patujú, símbolo de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Sobre las atenciones médicas realizadas a los caminantes, el secretario de Salud y Deportes, Wilson Catorceno Calvimontes, señaló que varios de los atendidos tienen ampollas y llagas en las plantas de los pies, las mismas que están siendo curadas.

Las atenciones, que vienen realizándose desde el lunes en La Enconada, están a cargo de seis médicos, ocho profesionales en fisioterapia y cuatro en enfermería. “Se ha puesto énfasis en la fisioterapia. Los marchistas recibieron masajes de recuperación debido a la caminata que ellos han tenido estos 35 días”, explicó el galeno.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), también desplazó una brigada médica a este municipio, la misma que entregó vitaminas, antiinflamatorios y sueros de rehidratación. El vicerrector de esta casa superior de estudios, Reinerio Vargas, destacó que se definió como política institucional apoyar en la reivindicación de los sectores sociales del departamento.

Logística en Santa Cruz

Uno de los líderes de las marchas por el Tipnis e integrante de estas movilizaciones, Adolfo Chávez, adelantó que se manejan tres lugares para que los indígenas puedan armar su campamento: las dependencias de una parroquia, la Catedral y el campus de la Uagrm. “La marcha necesita un campamento grande, donde los hermanos necesitan estar con mucha tranquilidad, para recibir un dialogo de igual a igual”.

Chávez también aseguró que entre mañana y el viernes llegará a Santa Cruz un representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), con sede en Ecuador, para que participe como veedor de las reuniones que se tengan entre el movimiento originario y los representantes del Gobierno central.

Sobre la marcha que llegó la semana pasada de San José de Chiquitos, que se encuentra a la cabeza del cacique Franklin Moreno, los representantes de la columna que partió de Trinidad aseguraron que, si bien ambas marchas están pidiendo que se paren los avasallamientos en sus territorios, existen diferencias entre las partes.

“Nosotros nos enfocamos en lo comunitario y social, en cambio ellos son comunitario individual. Ellos han venido (hasta la columna) dos veces para poder sumarse a nosotros, y por eso les hemos dicho que tienen que respetar nuestro lineamiento y sumarse a lo que nosotros establecemos”, expresó Abdón Justiniano.

EL DEBER intentó comunicarse con Moreno para conocer su posición, pero no fue encontrado en el campamento que tienen en los predios de la Catedral y tampoco contestó el teléfono.

Hasta el cierre de edición, la marcha que pernoctó en Cotoca no había definido la hora de salida para Santa Cruz de la Sierra.

Apuntes

Homenajeados

El alcalde de Cotoca, Raúl Alvis, entregó ayer las llaves de la ciudad a la columna de la marcha en La Enconada. Los indígenas ingresaron al Santuario a primeras horas de la mañana.

Comida

La alcaldía cotoqueña se hizo cargo de la alimentación de los marchistas durante los días lunes, martes y parte del miércoles.

Denuncias

La diputada por Creemos María René Álvarez pidió a diputada por el MAS, Tatiana Paniagua, que deje de mellar la marcha indígena.