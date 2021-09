Opiniones del nuevo juego del Señor de los Anillos para android

Los fans del Señor de los Anillos, y de Tolkien en general, llevan meses (incluso años) esperando un juego decente con los personajes de los libros bien plasmados. Todo parecía indicar que ese momento llegaría esta semana con el lanzamiento, anunciado a bombo y platillo, de El Señor de los Anillos:Guerra, pero dicho lanzamiento ha sido una gran decepción para miles de usuarios que se desinstalaron la enorme app pocas horas después de ponerla en sus dispositivos, aunque muchos otros están felices con la apuesta.

En realidad estamos hablando de un clásico juego de crear edificios, subirlos de nivel, pagar por hacer que el proceso sea más rápido y ver cómo quien paga por todo es quien siempre tiene ventaja, un clon de decenas de juegos ya existentes para móviles, pero con una temática específica de la Tierra Media.

Usuarios decepcionados

Las opiniones malas se cuentan por decenas en Play Store:

Y es más de lo mismo que sale en los últimos años.. Juegos que se juegan solos. Tutoriales eternos…aburridos…click aquí, ahora click allá. Toma este Premio, toma este cofre…Y sobretodo, completamente basado en las películas. Pudiendo tomar otro camino, y hacer algo fresco y no…

– Eduardo Corigliano

Una verdadera lástima… Siendo un juego con licencia de las películas del señor de los anillos, la saga más importante en la historia del cine, por alguna razón esperaba que se esforzaran un poco en entregar un juego mínimamente original y de calidad. En lugar de eso optaron por reciclar el mismo juego que ya existe en la play store bajo incontables nombres… esperas eternas para construir edificios, crear unidades y enviarlas a batallas que se resuelven automáticamente. Decepcionado.

– Gerhart

Es aburrido, de tiempo, y pay to win .. aunque te lo curres siempre te darán caña los que pagan… Ni una pizca de acción o estrategia solo es esperar a que pase tiempo… He tardado 2h en darme cuenta..

– Pepito Grillo

Ni estrategia ni nada. Los combates son simulados. El juego consiste solo en mejorar edificios, conquistar parcelas en un inmenso mapa, y crear y mejorar tu ejercicio, FIN. Decepcionado….

– Alex B

Típico juego de llevar una ciudad pero ambientado en el señor de los anillos. Con 1000 maneras distintas de pagar para obtener ventajas y ser mejor que los demás. Además de ser un fraude lo que prometían en los anuncios con el juego final. Una estafa.

– Ricardo Garcia

En fin, podíamos seguir así toda la tarde.

A quién le puede gustar

Pero también hay muchas opiniones positivas, seguramente de personas que acaban de empezar en este tipo de juegos y sí lo encuentran original. Te puede gustar en tres casos:

– Si no has jugado nunca a juegos como Dawn of Titans o Total War Kingdoms.

– Si no dedicas mucho tiempo a otros juegos, ya que El Señor de los Anillos:Guerra requiere mucho tiempo para poder avanzar cada día.

– Si no te importa ir pagando para conseguir cosas y no quedarte atrás.

– Si no te importa quedarte atrás, sin pagar, y simplemente disfrutar con la banda sonora y los personajes bien diseñados.

Si os interesa conocer más sobre la mecánica del juego, y tenéis 90 minutos de tiempo (recomiendo aumentar la velocidad del vídeo), echad un vistazo a estas primeras impresiones:

Es mejor invertir algo menos de una hora viendo el vídeo que pasar por todos los eternos pasos del juego para borrarlo posteriormente.