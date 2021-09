Retienen al padre del gobernador de Santa Cruz en el aeropuerto de Viru Viru

El empresario estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos. Viajaba junto a su esposa con propósitos médicos

Fuente: El Deber

José Luis Camacho Parada, el padre del gobernador de Santa Cruz, fue retenido este sábado cuando pretendía abordar el avión que lo iba a llevar a Estados Unidos, informaron fuentes cercanas a la autoridad regional.

El padre del gobernador fue notificado por un fiscal para que a las 10:00 del 5 de octubre presente en La Paz para una declaración «informativa» en calidad de «sindicado» por un caso vinculado a la crisis de 2019.

La citación señala se trata de un proceso promovido por la exdiputada Lidia Patty (MAS) por los delitos de «conspiración, sedición y terrorismo» que se pudieron cometer en octubre de 2019.

Camacho Parada señaló a los periodistas que «nunca fue notificado» por este caso y lamentó que se trate «un atropello» en su contra y el debido proceso. Dijo que evalúa con su abogado cómo responderá al citatorio.

Roberto Castedo, el abogado de Camacho (padre) afirmó que con esta acción, se vulneraron los derechos constitucionales, porque su defendido no tenía conocimiento de la casusa.

El jurista relató que hubo una «alerta migratoria» cuando Camacho Parada estaba en el aeropuerto. Precisó que esta restricción se ejecuta por una autoridad competente tras una medida cuatelar.

Más temprano, Luis Fernando Camacho denunció desde sus cuentas en redes sociales que a su padre no le permitieron abordar un vuelo para trasladarse a Estados Unidos.

“Se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud. Está en Viru Viru y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha”, escribió la autoridad departamental en su cuenta en Twitter.

La exdiputada Lidia Patty (MAS) denunció en varias ocasiones a Camacho y su padre José Luis Camacho por delitos de terrorismo, conspiración y sedición durante la crisis política de 2019, que estalló tras denuncias de fraude electoral que el oficialismo no admitió.

Anteriormente, exautoridades y personas vinculadas con empresarios como Samuel Doria Medina fueron detenidos en el aeropuerto en momentos previos a viajes de carácter internacional.

