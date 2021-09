Se cumplen 10 años de la marcha del Tipnis, ¿qué fue de sus protagonistas?

Fuente: paginasiete.bo

Marcelo Campos / Santa Cruz

(Nota publicada originalmente el 15 de agosto de 2021)

El 15 de agosto se conmemoraron 10 años del inicio de la marcha de los pueblos indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Después de 34 días de caminata y pese a una violenta intervención, lograron su objetivo de paralizar la construcción de la carretera que pretendía pasar por el corazón del área protegida. Una década después, los protagonistas aún exigen justicia; pero ¿qué fue de sus vidas?

En 15 de agosto de 2011, cerca de 2.000 indígenas de tierras bajas iniciaron una marcha desde la selva hacia la cordillera. Se oponían a que una carretera, planificada para unir Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), parta en dos el Tipnis. El 25 de septiembre, al menos 500 efectivos policiales intervinieron la movilización en Chaparina, localidad ubicada a 60 kilómetros de San Borja. Varios indígenas fueron golpeados y amordazados. Han pasado diez años y, con procesos, el pedido de justicia continúa.

Vargas: “Me dieron muerte civil”

Fernando Vargas Mosua era presidente de la Subcentral Tipnis cuando comenzó la marcha. Hoy asegura que después de la movilización ha sufrido persecución y una especie de “muerte civil”, toda vez que no puede encontrar trabajo debido a la influencia del gobierno, por lo que ha tenido que trasladarse hasta Santa Cruz.

Cuenta que su esposa, María Alba Guillén, ha padecido Covid -19 en tres oportunidades y que el virus le ha dejando secuelas en los pulmones, corazón e hígado. Es por ello que ha recurrido a la colaboración de la población para costear los gastos médicos.

“Desde la marcha del 2011 lo único que he recibido del gobierno es una persecución permanente, al extremo de darme una muerte civil. No he podido trabajar en ningún lado, cuando estaba en una empresa asiática, se enteraron de quien era y me retiraron, porque no querían tener problemas con el gobierno. Lo mismo pasa en el financiamiento, para obtener un crédito. En todo este tiempo me han amenazado y también me han intentado sobornar; pero yo sigo fiel a mis principios”, asegura Vargas, quien a pedido de los jóvenes dirigentes del Tipnis ahora funge como asesor.

Resalta que en estos años la justicia no ha hecho nada para dar con los culpables intelectuales y materiales de la represión en Chaparina. “Seguimos en el olvido, mientras que ellos están en la impunidad”, lamenta.