Signos de pobreza

Pese a que el Gobierno nacional afirma que estamos saliendo muy bien de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus y que el país crecerá al 4.7 % este 2021, llama poderosamente la atención que en cada oportunidad el presidente Arce Catacora continúe acordándose del Gobierno transitorio de Añez y culpando a esa gestión de haber destrozado la economía del país. Habrá que recordarle al primer mandatario de los 14 años del modelo aplicado a rajatabla por parte de su padrino político afincado en el Chapare. Además no olvidemos que ya lleva 10 meses en el cargo y sería bueno haga notar su gestión.

Pese a lo expuesto existen varios signos en la sociedad que nos demuestran lo contrario que atisba a decir Arce y su séquito de fanáticos.

Primero: Miles de personas durmiendo a las puertas de las entidades bancarias esperando recibir un bono de 350 bs. Hay que estar bien desesperado o con varios meses desempleados para amanecer haciendo filas por un monto de dinero que seguro se acabara en menos de una semana.

Segundo: El comercio informal está matando a la empresa debido al masivo contrabando y la falta de políticas adecuadas de reactivación económica.

Tercero: Miles han perdido sus empleos y hoy sobreviven vendiendo algún producto que se escurrió por nuestra enorme y porosa frontera.

Cuarto: Miles comienzan a desesperarse por recoger sus aportes de las AFP s, convencidos que jamás podrán jubilarse, porque no encuentran trabajo pese a estar en plena edad productiva o porque los montos de sus cuentas son pequeños y es mejor retirarlos.

Quinto: Muchos están desalentados porque se les ha advertido a que tengan prudencia con los fondos que puedan retirar, perderán todos los beneficios sociales y si devuelven los fondos tendrán que pagar intereses y multas.

Sexto: Mientras el Gobierno nacional procesa a varios uniformados de las FF.AA y Policías por haber traicionado al proceso de cambio, estos siguen siendo mal utilizados en una lucha infructuosa contra el contrabando y vuelven a ser humillados y maltratados al cumplir instrucciones de apoderarse de todo lo que puedan conseguir en los márgenes binacionales.

Séptimo: Evo Morales sigue siendo el canciller presidente y soberano del país, porque sigue utilizando el poder a gusto y paciencia de Arce quien hasta el momento no se ha enterado que ganó las elecciones presidenciales, aunque en cada discurso repite y repite algo llamado 55%.

El listado es largo y variopinto, pero todo esto es una muestra contundente y categórica de la incapacidad de los que nos gobiernan, porque siguen con la vieja fracasada receta socialista, las neuronas no funcionan y la billetera está vacía. ¿Pueden o no, gobernar bien el país? Con la pobreza política que tenemos, me temo que no.

