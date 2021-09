Tribunal de Honor anuncia que San José se retira del torneo y socios se reúnen el miércoles

El Tribunal de Honor de San José, por intermedio de su titular Ernesto Araníbar, anunció este domingo que el cuadro santo se retirará de la División Profesional debido a que la situación de la institución es insostenible, determinación que será dada puesta en conocimiento en una Asamblea de Socios a realizarse el miércoles.

«Creo que el club necesita reconstruirse. El Tribunal de Honor tiene una posición real y por unanimidad es que San José ya no debe participar, o sea que San José no va más. Creo que ayer (por el sábado ante Blooming) fue su último partido. Consideramos que los medios económicos los hemos agotado al tope. Por lo tanto, al agotar al tope y al no existir el apoyo de las autoridades, de las empresas, la misma sociedad e hinchas, San José no puede continuar. Estamos viendo la alternativa de reunirnos este miércoles para que sea vea esto y empezar a dar comunicados a los jugadores para empezar a licenciarlos desde ahora», dijo Araníbar a Radio Andina de Oruro.

La derrota 1-2 del sábado en casa ante Blooming puso al Santo a un paso de perder la categoría matemáticamente, ya que un tropiezo más o un triunfo de Real Potosí en la jornada 21 del Torneo Único 2021 terminaría de consumar su descenso a falta de nueve jornadas.

Si bien la determinación de abandonar el Torneo Único está en la mesa y podría materializarse pronto, la modificación a la Convocatoria de la Temporada 2021 de la División Profesional cambió la figura de darse este hecho: San José no será desafiliado, sino que descenderá automáticamente de categoría.

De ratificarse este hecho, la pregunta que queda al momento sin respuesta: ¿Qué pasará con los puntos obtenidos por sus rivales y los que aún no restan por disputarse?. Algunas voces dan cuenta de que todos los pùntos disputados en los partidos jugados durante las 21 jornadas serán anulados, mientras que otros sugieren que las últimas nueve jornadas sean puntuables para sus rivales con tres puntos.

De una una otra manera, restar los puntos ya otorgados o sumar tres puntos en favor de los nueve rivales que aún no jugaron el partido de vuelta con San José alterará el Torneo Único, principalmente en la lucha por el título y la entrega de premios internacionales.