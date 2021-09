TSE: En caso de una nueva elección en Cochabamba, el presupuesto saldrá del municipio

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia explicó ayer viernes que en caso de realizarse una nueva elección para alcalde de Cochabamba, el presupuesto tendría que salir del municipio. Este procedimiento se debe a que se trataría de una elección extraordinaria.

“En el caso que amerita el análisis, podemos indicar que quien pida (elecciones), que tendría que ser en ese caso el concejo municipal, el pleno tendría que pedirnos oficialmente la realización de un proceso electoral. Este proceso electoral podría encararse por supuesto, pero con recursos que vayan a emanar del mismo presupuesto del gobierno municipal de Cochabamba”, indicó Chuquimia en el programa Noches sin tregua.

No obstante, señaló que la otra vía es que se elija un alcalde interino, que en su opinión no sería la mejor solución. “Considero que no podría resolverse por el interinato simplemente, en el entendido que la normativa legal manda a realizar elecciones extraordinarias debido a la ausencia del alcalde electo, porque ni siquiera ha cumplido la mitad de la gestión, estamos empezando, estamos a cinco meses de la gestión de un alcalde electo (…) No creo que sea bueno tener una autoridad interina por los próximos cinco años”, precisó.

Chuquimia remarcó que la decisión final sobre la situación del actual alcalde Manfred Reyes Villa esta en manos del Concejo Municipal y que, en ese aspecto, si deciden realizar nuevas elecciones deben realizar la comunicación oficial al Órgano Electoral.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente un pedido de complementación a una sentencia por el caso “Sillar Alternativo”, por el que el alcalde Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de cárcel.

El jueves, la presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Marilyn Rivera, manifestó que no corresponde apartar de su cargo al concejal Manfred Reyes Villa Avilés. “No se puede regular el tema de fiscalización porque no es una competencia del Concejo Municipal, ni la Constitución, la ley ni el reglamento del Concejo prevé que nosotros podamos regular este tipo de cosas. Ese tipo de asuntos son regulados únicamente por la Asamblea Legislativa (…). Tampoco se lo puede alejar del cargo porque en la norma no está previsto el alejamiento del cargo por supuesta incompatibilidad de funciones”, declaró Rivera.

El concejo municipal de Cochabamba esta integrado por siete concejales de la Alianza Súmate y cuatro del MAS.