Alcaldía cruceña deja en manos del Concejo la viabilidad del BRT

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Mario Franco, ejecutivo de esta cartera, dijo en una entrevista con EL DEBER Radio que no entiende los motivos que movilizan al transporte urbano y optan por dejar la continuidad del sistema de buses de transporte rápido (BRT) y la ley que engloba las nuevas bases de movilidad urbana en manos del Concejo Municipal.

El transporte urbano público anunció este viernes que radicalizará las medidas en protesta porque la Alcaldía cruceña no elimina aún el BRT, y también contra la Ley 1216 de Movilidad Urbana. Esto se empezará a plasmar en los próximos días con protestas en la calles y no se descarta un paro si es que las autoridades municipales no toman en cuenta al sector.

Franco sostuvo que solo un sector está en contra de estas dos iniciativas municipales, mientras que hay otro que apuesta por la modernidad del transporte público. Sin embargo, cuando se le preguntó por este sector a favor de las medidas, no supo responder cuál era.



Sobre la continuidad del BRT, Franco señaló que desde su oficina han venido desarrollando mesas de trabajo: «Respecto a la ley 1216 se ha conformado un comité de movilidad urbana. Se va a sacar un informe que será elevado al alcalde el día lunes, y será derivado al Concejo para resolver la viabilidad del BRT. El informe es el resultado de la auditoría técnica realizada por la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, la Universidad Gabriel René Moreno y el Colegio de Arquitectos«, expuso Fanco. El funcionario adelantó que este informe establece como necesarias algunas adecuaciones al BRT como la adopción de un sistema lineal que requeriría la intervención de algunas rotondas.

A la pregunta sobre si el BRT tomaría otras rutas además de las del primer anillo, Franco dijo que «esa es una decisión que corresponde netamente al Concejo».

Sobre el caos vehicular imperante en la ciudad, Franco dijo que la Ley 1216 intenta ordenar el tráfico en una ciudad que tiene más de 140 líneas de micros autorizadas y un promedio de 2.064 de esos vehículos ingresando cada hora al centro de la ciudad. «Todo eso se va a resolver en esta gestión», aseguró.