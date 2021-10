Alertan que la democracia se debilita tras 14 años de acciones del MAS

Fuente: lostiempos.com

Refieren que la violencia, la corrupción, la persecución, la acción de dividir las organizaciones, cambiar y aprobar leyes y modificar reglamentos, entre otros, son prácticas que utiliza el partido gobernante, que destruyen y secuestran el sistema democrático.

“La democracia es el mecanismo a través del cual llegó el MAS al poder, pero no solamente tiene que ser una manera de acceder al control del Estado, del Gobierno; sino tener que respetarlo. Esto implica respetar la alternancia y preservar mecanismos para que la población pueda llegar expresarse. Llegaron al poder con medios democráticos y, una vez en el Gobierno, hacen todo lo imposible por invalidar aquello que le permitió tomar el poder”, sostiene el analista e historiador de origen aymara Pedro Portugal.

Agregó que estas acciones llevan al colapso de las sociedades y las están llenando con toda una serie de problemas internos y de situaciones irresolubles.

El abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso Jines señaló que el MAS llegó al gobierno por la vía democrática, ganó varias elecciones, pero esto se debe a la debilidad del sistema de partidos políticos, la generación de polos opuestos que ponen en riesgo la democracia.

“Éste ha sido el momento más duro para nuestra democracia, el desconocimiento del referendo del 21 de febrero donde el pueblo boliviano se habría manifestado en contra de la reelección y ese golpe durísimo a la democracia boliviana, a través de una Sentencia Constitucional la 84/2017, que había avalado una cuarta reelección de un caudillo político que ha acomodado el sistema jurídico para sus propios intereses, utilizando al Sistema Interamericano y Pacto de San José”, sostuvo.

En ese contexto, agregó que uno de los “grandes riesgos de nuestra democracia boliviana es la consolidación de una etapa de caudillos”.

“Se están buscando caudillos en el oriente, en el occidente, caudillos indígenas. No se está valorizando el beneficio que tiene un sistema de partidos saludable, un sistema de partidos políticos que no dependa de una persona sino de que dependa de propuestas, de programas de gobierno para el Estado; lamentablemente, estamos lejos de esto”, indicó.

Añadió que nuestra Constitución permite un gobierno consecutivo que llegan a ser 10 años. Es mucho tiempo, una década ha significado para los bolivianos casi la hegemonía total sobre nuestras instituciones, la cooptación de los otros poderes u órganos del Estado.

El exsenador por el MAS Lino Villca lamentó que el partido gobernante “no entiende la población que reclama sus derechos y lo que hace es enfrentar al pueblo entre nosotros”.

“Eso esta direccionado, tutelado por Evo Morales para enfrentar entre pueblos, al que piense diferente tipificarlo, dice que es del Imperio todo aquel que es contrario. Entonces, ¿a qué está jugando? Quiere perseguir a los dirigentes cuando sean oposición a través de esas leyes para investigar”, dijo.

Indicó que “miente, descalifica, lo hace al estilo estanilista, al estilo hitleriano, tiene que someter al pueblo, ésa es su metodología, lo que va contra los principios democráticos”.

Clase política

El analista y doctor en Ciencias Políticas Marcelo Arequipa sostiene que la democracia en Bolivia tiene desafíos y retos que encarar , para poder consolidar “una vida democrática”.

“Hay dos cosa que me llaman la atención, es el hecho de que los bolivianos hemos entendido que resolvemos nuestras disputas políticas profundas en las urnas, ahí las resolvemos, pero la clase política es la que no llega a apropiarse de este mensaje y más bien alienta a seguir intentando el conflicto y la supuesta crisis política, cuando ésa ha sido resuelta por las urnas. Entonces, la clase política no acompaña aquello que los bolivianos ya hemos dado, digamos, como mensaje”, refirió sobre la situación democrática en el país.

En tanto, el constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que en estos 39 años de democracia boliviana aún no terminaron de consolidarse, siempre al borde del abismo, pero que hay un espíritu boliviano que cree en la democracia.

“El Gobierno de turno tiene un visión centralista de las cosas, la autonomía y la descentralización administrativa esta muy limitado, solamente a los departamentos y regiones autonómicas y municipios se les ha dado el poder de decisión de ciertas competencias que no son las efectivas ni las reales. Los departamentos no manejan ni siquiera su propio presupuesto; el presupuesto lo pone el nivel central del Estado”, señaló.

Puntaje pobre

A su vez, el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta dijo que están haciendo perversidades, están imponiendo leyes, incluso hay casos de corrupción que no están saliendo a luz pública.

“Aquí lo que está pasando es que se están pasando por encima de la Constitución, las instituciones no las están haciendo respetar como el Tribunal Constitucional, porque están inclinados al poder político, entonces nuestra institucionalidad democrática, nuestra democracia está de 3 puntos para abajo, no tenemos una democracia calificada de 6 puntos para arriba donde hay institucionalidad y división de poderes”, subrayó.

El legista refirió que la administración del país se maneja como si se tratara de un sindicato y que no entienden la forma de hacer política con respeto a la institucionalidad, el respeto del otro por más diferencias ideológicas que existan.

“Hay un orden, hay instituciones donde se arregla esto de manera civilizada, pero para ellos retroceder a la edad media en sus formas cavernarias de presión o de represión, es la mejor forma de hacer política para estos sujetos. La democracia como tal, como institución, como convivencia pacífica está en peligro hace mucho tiempo y lamentablemente cada día agonizan más las instituciones del Estado y la democracia decae en calidad”, aseguró Bascopé Laruta.

Según Arequipa, “no hay duda de que la clase política y los partidos están en la brecha entre ellos y los ciudadanos, son problemas que sin duda vamos a enfrentarlo. La democracia es el único sistema, es la única forma de gobierno en la cual puedes volver constantemente a problemas que aparentemente ya estaban resueltos del todo, creo que no se agota, no se agota la discusión y por eso no se agota también la idea de fortalecer problemas que aparentemente estaban resueltos”, mencionó.

Respecto a la situación de la democracia en el país, dijo que “son tensiones constantes, son normales dentro de un sistema democrático,es decir, no hay un punto de equilibrio constante, sino todo el tiempo es un sistema que se crea y recrea a sí mismo”.

MOVIMIENTO DE MUJERES PIDE PRESERVAR SISTEMA

REDACCION CENTRAL

Como homenaje a los 39 años de recuperar la democracia, el 10 de octubre 1982, el Movimiento de Mujeres Libertad (MML) pidió a los cuatro órganos de conducción del Estado “practicar tolerancia” y lamentan las “trabas deliberadas para administrar justicia y reparación” hacia las miles de víctimas de las dictaduras.

En el comunicado “En el Día de la Recuperación de la Democracia”, el MML, que agrupa las mujeres perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en dictaduras de 1964 a 1982, pide también no revictimizar a las víctimas de dictadores y represores.

“Por este motivo, en el aniversario 39 de esta gesta, queremos remarcar que la democracia costó la lucha de muchas personas y sus familias, de los partidos y del mismo pueblo boliviano. Miles de luchadores pagaron con su sangre la reconquista de la democracia. Para evitar más pérdida de vidas, la población necesita tener conciencia del cuidado que se debe tener en las relaciones de las diferentes fuerzas políticas, respetar las reglas del juego democrático, así como practicar la tolerancia como lubricante entre las visiones diferentes de país. Impulsemos, practiquemos, respetemos y difundamos estas reglas a nuestra sociedad. Es lamentable que a la fecha, continúen las violaciones a los derechos humanos desde el poder y que se revictimice a las víctimas de las dictaduras militares por las trabas deliberadas de las instituciones públicas encargadas por ley de administrar justicia y reparación”.

REFERENDO Y DEMOCRACIA

La derrota del MAS en el referendo del 21 de febrero de 2016 dio paso a una serie de movilizaciones de reclamo al respeto del voto, y denunciaron una visión autoritaria del partido gobernante. Este descontento fue exacerbado cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —proclive al MAS— mediante una sentencia constitucional dejó sin efecto los resultados del referendo.

CAUDILLISMO

En un foro virtual para conmemorar 39 años de la recuperación de la democracia en Bolivia, siete ponentes dieron a conocer el balance de estas casi cuatro décadas y las perspectivas a mediano y largo plazo sobre el sistema democrático.

La constante en las exposiciones fue la necesidad de trabajar en reconstruir la institucionalidad en el país, fortalecer la paridad y la alternancia, además de reconducir los valores y buscar consolidar un Estado inclusivo. El evento fue organizado por La Ruta de la Democracia y transmitido por su página de Facebook.

“Si no hay Estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas ni libertades no hay democracia. La democracia está desinstitucionalizada. El caudillismo y el hiperpresidencialismo han destruido a las instituciones. Precisamos crear un Estado de derecho, independencia de poderes, poner en ejecución el debido proceso e impulsar las libertades democráticas”, expresó el politólogo Carlos Toranzo Roca.

ÍNDICE DE DEMOCRACIA

El Índice de Democracia (ID) clasifica a los países en cuatro niveles de democracia: a) democracias plenas, que engloba a aquellos países que tienen una cultura política sólida, además de garantizar cabalmente derechos y libertades políticas y civiles; b) democracias imperfectas, en aquellos países que tienen elecciones justas y libres, donde también se respetan las libertades políticas y civiles básicas, pero que a su vez presentan un desarrollo insuficiente de la cultura política, tienen bajos niveles de participación y presentan problemas de gobernanza; c) los regímenes híbridos serían aquellos en los que los resultados electorales no son confiables. En estos regímenes la corrupción está muy extendida y el estado de derecho es débil. No existen el equilibrio y la división de los poderes del Estado, y el trabajo de los medios de comunicación está condicionado por las presiones de los poderes fácticos; por último, d) los regímenes autoritarios son aquellos que se asemejan a las dictaduras.