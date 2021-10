Alertan sobre una estafa virtual con las tarjetas de “El juego del calamar”

La policía de España está alertando sobre una nueva modalidad de estafa que está implementando la popularidad de la serie de Netflix “El Juego del Calamar”, número uno en la plataforma para el país Ibérico y otros 89 países del mundo, para aprovecharse de sus víctimas y robarle su dinero.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia consiste en llevar a las personas a una página web que ha catalogado como un “sitio infeccioso” y allí hurtar sus datos personales y bancarios.

¿Cómo lo hacen? Implementando las tarjetas de invitación que se ven en los primeros capítulos de la serie. En la producción surcoreana, cada uno de los participantes recibe una tarjeta de cartón en la que están dibujados tres figuras, un círculo, un cuadrado y un triángulo, que simbolizan las formas usadas para jugar al “juego del calamar” y al mismo tiempo las jerarquías de los guardias de mono rojo que custodian a los participantes.

En la serie, detrás de la tarjeta hay un número de teléfono al cual llaman los concursantes para saber el día y la hora en la que serán recogidos y en el que manifiestan su voluntad de participar en el juego.

Los estafadores han imitado esta tarjeta, colocando en la parte de atrás un código QR el cual lleva a la mencionada página, buscando así robar datos, dinero e información vital de las personas que en la vida real sigan la instrucción del calamar.

Por eso la Policía Nacional ha lanzado una alerta usando sus redes sociales en la que muestran las tarjetas usadas por los delincuentes para aprovecharse del fervor de los fanáticos y de la idea de que esto puede ser un truco publicitario.

Pero no lo es, por eso las autoridades están reiterando a las personas que no ingresen a páginas web desconocidas y tampoco sigan códigos QR de los que no tengan certeza de su origen.

“Desconfía si ves un código QR en un lugar público. Si escaneamos un código y no sabemos si es de confianza puede llevarnos a sitios infecciosos y poner en peligro nuestros dispositivos”, advierte la Policía.

Con esta nueva modalidad los ladrones buscan capitalizar con la popular serie de Netflix que hizo que la plataforma duplicara sus beneficios con respecto a los del año pasado gracias al auge en vistas que le trajo el estreno de la producción surcoreana.