Canciller pide a opositores viabilizar el juicio contra Añez en la Asamblea

Fuente: erbol.com.bo

El canciller Rogelio Mayta pidió este domingo a la oposición política en la Asamblea Legislativa, autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidente Jeanine Añez por las muertes en Sacaba y Senkata, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negara otorgar medidas cautelares a favor de Añez porque no observó violación a derechos humanos en la actual detención preventiva en la cárcel de Miraflores.

Indicó que la decisión de la CIDH muestra la doble moral que tienen muchos políticos de la oposición, porque en determinado momento de rasgaron las vestiduras por supuestas violaciones a los derechos humanos, pero no asumieron el mismo discurso, al menos el comité cívico pro Santa Cruz y Carlos Mesa, cuando Añez y su gabinete firmaban el decreto supremo 4078 viabilizando las masacres de Sacaba y Senkata.

Dijo que si, Carlos Mesa y otros opositores valoran un poquito los derechos humanos, “pónganse de acuerdo, viabilicen los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa” y dejen de obstaculizar el trabajo de la justicia porque las masacres no se pueden quedar sin sanción.

“Jeanine no ha jalado el gatillo, probablemente no haya tenido pólvora en sus manos, pero sí tiene sangre porque emitió el decreto supremo 4078 que definía se reprima militarmente a las manifestaciones y población civil desarmada y exoneraba de responsabilidad a los militares; ellos penalmente no podían ser juzgados y eso determina el grado de responsabilidad”, declaró al canal estatal.

Mayta sostuvo que el reto de autorizar el juicio en la Asamblea Legislativa va a decantar dos tendencias: los que quiere justicia para las víctimas de la masacre o los que buscan impunidad negociando la vida para no ser juzgados.

“Esperemos que pronto la Asamblea pueda tratar ese tema que está moviendo mucho el avispero, porque esas personas que han masacrado, los cómplices que han roto el orden constitucional de repente ahora, hecho a los angelitos, sin defensa legal posible, están recurriendo a operaciones políticas. Ese es el paro que está tratando de llevar adelante el comité cívico”, dijo.

El canciller afirmó que el paro no tiene ninguna reivindicación social por detrás y más grita a los cuatro vientos que quieren ser impunes, que después de haber cometido delitos, no quieren que se los investigue y temen ser condenados, tanto así que ponen todos sus recursos políticos y económicos para tatar de parar el país.