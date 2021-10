Cochabamba: Incendio en Combuyo y ocho quemas arrasan más de 60 hectáreas en tres días

El incendio de Combuyo, en el municipio de Vinto, y otros ocho arrasaron más de 60 hectáreas de áreas agrícolas y forestales de Cochabamba, informó ayer la secretaria de la Madre Tierra, Maricela Rodríguez.

Sin embargo, este dato no contempla la afectación en la comunidad Llave Grande (Combuyo), porque el fuego no pudo ser controlado hasta anoche. Además, aún no se cuantificó la afectación de la quema en el poblado de Aguirre, en Arani.

“Lamentablemente, esta semana hemos tenido varios incendios. Podríamos decir que todos estos incendios han sido provocados por la mano del hombre. Hasta el momento hemos visto afectadas 60 hectáreas”, dijo Rodríguez.

Añadió: “El incendio más grande de esta semana fue en Quillacollo, afectó 40 hectáreas y trabajaron 94 personas en el área. En Tiquipaya se tuvo otro incendio que afectó 15 hectáreas y otro segundo incendio en Falsuri (Quillacollo). Hubo también otros focos más pequeños que suman las 60 hectáreas”.

Rodríguez dijo que el helicóptero Bambi Bucket se activa sólo en incendios forestales de magnitud “previa evaluación técnica de la UGR” de la Gobernación.

“Los técnicos que son parte de la UGR analizan técnicamente cuándo pedir ayuda aérea y en qué momento. Cuando hay fuegos que sólo son humareda no podemos hacer el gasto de recursos en vano”, dijo.

Combuyo

El incendio en Combuyo en Llave Grande, en Vinto, comenzó el jueves por la tarde. Sin embargo, durante esa noche personal de la URG de la Gobernación, el Sernap y bomberos voluntarios no pudieron controlarlo

Ayer nuevamente se trasladaron a la zona y durante toda la jornada trabajaron, pero el incendio se tornó de gran magnitud por el viento y afectó dos cerros, según los reportes previos de la plataforma Tunari Sin Fuego.

Activistas de Tunari Sin Fuego se organizaron para enviar refrigerios y líquidos para los bomberos que apoyaron a sofocar el incendio. También pidieron apoyo con transporte.