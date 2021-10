Cuánto dinero perdió Mark Zuckerberg con la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram

Una caída de tantas horas de Facebook, Whatsapp e Instagram no es normal. Desde 2008 no ocurría algo así, y por aquel entonces tenía muchos millones de usuarios menos que ahora.

No fue un ataque, fue un error en la configuración de routers, cambios de configuración en los enrutadores troncales que causaron una pérdida de comunicación entre los centros de datos de la compañía, causando un efecto cascada que afectó a todo el planeta.

Durante las seis horas sin Whatsapp, ni Facebook, ni Instagram, corrieron los rumores en Twitter y Telegram. Desde ataques sincronizados para robar datos de usuarios, a una caída forzada por ellos mismos para reducir la viralidad de noticias polémicas que fueron publicándose en los últimos días, se podía leer de todo.

Facebook ya informó que no ha habido robo de datos, y que después de seis horas de caída, ya está todo normal de nuevo.

El problema es que ha causado desconfianza entre usuarios e inversores. Mucha gente ha perdido (o dejado de ganar) mucho dinero con sus redes, ha dejado de poder comunicarse con familia, amigos y clientes, ha parado las ventas de sus tiendas en Facebook, ha visto cómo sus campañas publicitarias en Instagram han dejado de dar frutos… muchos negocios dependen de las redes de Facebook, así como del sistema de mensajería de Whatsapp, utilizado incluso para atención al cliente y emergencias de diversos tipos.

Cuánto dinero ha perdido Mark Zuckerberg

Pero no voy a hablar del dinero que han perdido los usuarios de Facebook, porque es imposible calcularlo, voy a poner un número que representa la pérdida de Mark Zuckerberg por su caída en la bolsa: 6 mil millones de dólares.

De hecho, en solo seis horas, Mark bajó un peldaño en la ridícula lista de personas más ricas del mundo.

Las acciones del gigante de las redes sociales cayeron un 4,9 por ciento el lunes, lo que se suma a una caída de alrededor del 15 por ciento desde mediados de septiembre. La caída de las acciones del lunes redujo la riqueza el fundador de Facebook a 121.600 millones de dólares (quien posee un 16% de las acciones de la compañía).

Facebook no está pasando por una buena fase, de hecho hace años que no pasa por una. Cuando no son documentos filtrados o datos de usuarios robados, son confesiones de empleados o informes que denuncian cómo afecta instagram a las adolescentes. Ahora hay también errores humanos que hacen caer a Whatsapp durante seis horas… algo curioso, ya que si el problema fueron los DNS del dominio facebook.com, en teoría no debería afectar nia Instagram ni a Whatsapp, lo que deja claro cóm ohay una dependencia técnica tremenda entre las tres plataformas (algo lógico, claro, ya que no tendría sentido repetir infraestructura para productos de la misma empresa).