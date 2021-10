Declaración de Camacho sube la tensión entre amenazas y apoyos

Luis Callisaya / La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó, mediante su abogado, que viajará mañana a la ciudad de La Paz para declarar en calidad de denunciado en el Ministerio Público, por el caso del supuesto “golpe de Estado”. Esa situación genera tensión y expectativa política en el país, pues unos lo respaldan y otros advierten que hay amenazas a su seguridad, tal como ocurrió en 2019.

“El día sábado se han comprado los boletos y el día de ayer (lunes) prácticamente me han confirmado que sí están comprados los boletos. Así que el día jueves, en el primer vuelo, estamos yendo a la ciudad de La Paz para estar allá en la declaración a las 9:00”, informó Jerjes Justiniano, abogado de Camacho.

El Gobernador cruceño es el principal denunciado por el caso “golpe”, proceso seguido por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien acusó a Camacho y otros por supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019.

Aquel año, Camacho era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y viajó a la ciudad de La Paz para entregar una carta de renuncia a Morales, durante la crisis política en el país. Horas después, Evo Morales presentó su renuncia al cargo. Antes de llegar a la urbe paceña, Camacho recibió amenazas e incluso grupos de choque, afines al MAS, lo esperaron en el aeropuerto de El Alto.

“Hace exactamente dos años, en el mes de noviembre del 2019, cuando Luis Fernando Camacho quiso ir a la ciudad de La Paz también había temor. Hubo amenazas en contra de su vida, hubo gente que se aglomeró fuera del aeropuerto. Exactamente lo mismo que dicen ahora, sucedió hace dos años atrás”, recordó Justiniano.

El jurista hizo alusión a las declaraciones que emitió el pasado lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La autoridad indicó que hay grupos que quieren “atentar” contra la vida de Camacho en La Paz, pero que se le otorgará seguridad como se da a los “asesinos” o “feminicidas”.

Pese a esa situación, Justiniano aseguró que su defendido se presentará a declarar en La Paz para cumplir con la ley, aunque “se trate de un proceso inventado, injusto e ilegal”, apuntó.

El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, calificó de irresponsables las declaraciones del Ministro de Gobierno y emplazó a que se identifique a estos grupos que intentarían atentar contra la vida de Camacho.

“Es una afrenta en contra del departamento, ya que con estas declaraciones irresponsables está generando un clima de violencia verbal que puede conducir a más violencia y puede generar un atentado contra la vida del Gobernador”, manifestó Suárez.

Pidió a Del Castillo no incitar al odio e informar quiénes son los supuestos grupos que quieren atentar contra el Gobernador y neutralizar esas intenciones.

Henry Montero, senador de Creemos, afirmó que el Gobernador cruceño no necesita la protección “del discípulo de Arturo Murillo”, dijo en alusión a Del Castillo a quien llamó “Murillín”.

“Al su estilo, ‘Murillín’ sale como protector. Por supuesto, ellos ya protegieron a todos los delincuentes con una ley de amnistía al inicio de su gestión, ya están blindados. Los ciudadanos bolivianos no necesitamos que nos diga ‘Murillín’ que nos van a proteger; Camacho, como gobernador de departamento, como cualquier ciudadano, puede circular libremente y con garantías constitucionales en cualquier parte del país”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), llamó a los ciudadanos alteños a no movilizarse y permitir que Camacho vaya a declarar a la ciudad de La Paz, para que “no se victimice”.

“Quiero decirles a nuestros hermanos, que venga el señor que está convocado para hacer sus declaraciones de lo que realmente ha pasado y que venga a decir la verdad. Dejemos que el Órgano Judicial haga su trabajo y los señores que están convocados se presenten y digan su verdad. No necesitamos en este momento confrontaciones fatales”, señaló Mamani.

Padre de Camacho niega negociación con uniformados

José Luis Camacho se presentó en la Fiscalía de Santa Cruz.

Foto: APG

Entretanto, José Luis Camacho, padre del Gobernador cruceño, se presentó ayer en la Fiscalía de Santa Cruz para solicitar que le tomen la declaración, por el caso “golpe”, en la urbe cruceña y no así en La Paz, ya que tiene problemas de salud. La Fiscalía dio curso a esa petición.

Camacho y su hijo son los principales denunciados en este caso. Se les sindica de haber “cerrado” (un acuerdo) con policías y militares para que no salieran a reprimir en las movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales en 2019.

Consultado sobre si su hijo sabía de una supuesta reunión con policías y militares, José Luis Camacho respondió que esas son mentiras. “Lo que seguramente él (Luis Fernando) confundió fue cuando yo le comunique que aquí en el Comité Pro Santa Cruz, me habían visitado, cuando vienen preocupados por la estadía de mi hijo que lo podían matar en La Paz. Ellos me dijeron ‘no se preocupe, doctor, nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo’. Cuando me dieron esa satisfacción los militares en retiro que vinieron al Comité Pro Santa Cruz, me decían ‘no se preocupe porque no va a suceder’”, precisó.

Señaló que en 2019 hubo un movimiento ciudadano que protestó en contra del fraude electoral y el abuso de poder de las autoridades de Gobierno. Recalcó que no se arrepiente de eso, porque no cometió ningún delito.

Militares esperan declaración

El abogado Eusebio Vera anunció que estará atento a las declaraciones que haga el gobernador Camacho ante la Fiscalía, porque considera que podrían desvirtuar la participación de sus defendidos en el caso “golpe”: el general Gonzalo Terceros (excomandante de la Fuerza Aérea) y el almirante Palmiro Gonzalo Jarjuri (excomandante de la Armada).

“Que diga su verdad. En la imputación formal señala claramente que el señor Camacho habría cerrado con policías y militares. Entonces, consecuentemente, el señor Camacho tiene que aclarar con qué policías y militares supuestamente cerró y además dónde lo hizo y bajo qué condiciones, ése es el motivo de la declaración”, dijo.

Reiteró que sus defendidos en ningún momento tomaron contacto con algún cívico en noviembre de 2019 y que no conocen a Luis Fernando Camacho.

Caso golpe