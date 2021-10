Excanciller MacLean denuncia que usan al servicio exterior boliviano para rehabilitar electoralmente a Evo

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El exalcalde paceño y ex canciller Ronald MacLean denunció que el Gobierno boliviano está usando el servicio exterior boliviano para convencer que no hubo fraude electoral en Bolivia y rehabilitar electoralmente a Evo Morales.

«El antecedente es que el todo el servicio exterior boliviano está en campaña para rehabilitar electoralmente a Evo Morales y hacernos olvidar que hubo fraude electoral. Ahora quieren borrarlo. Tenía que ser abierta la reunión en la OEA, incluso trajeron al procurador general”, explicó, en contacto con Asuntos Centrales.

La protesta de MacLean surge tras ser impedido de participar en el evento, realizado el viernes en Washington D.C. “¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, que se realizó en la sala principal de la OEA, donde acudieron representantes diplomáticos de México, Argentina y Nicaragua. “Decidieron cerrar la reunión. Cuando yo me presenté para participar y realizar alguna consulta, no me dejaron entrar», lamentó.

Según el boliviano, fue un evento auspiciado por Bolivia, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, informó por la radio que la cita era abierta y que la gente de la OEA no había asistido. «No dejaron entrar a nadie, a algunas personas de la embajada y otros invitados. Lo que denota una falta de apertura y temor de que se revele la verdad, porque esto era una farsa. Es un ridículo. La comunidad internacional sabe que la OEA hizo un informe completo con 26 expertos, la Unión Europea lo ratificó y ahora quieren borrar aquello», dijo.

En su criterio, se trata de un montaje, se buscó transmitir un mensaje desde la sede de la OEA de que no hubo fraude. “Era un montaje, usaron todo el servicio exterior para mentir», acusó.