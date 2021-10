Gobierno boliviano revela nexos en intento de magnicidio; oposición ve show

A un año del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) con Luis Arce Catacora, el Gobierno reveló que Bolivia enfrentó una invasión armada protagonizada por mercenarios extranjeros que participaron del asesinato del presidente de Haití, en julio de este año, y que planificaban un intento de magnicidio junto con el exministro de Defensa Luis Fernando López y el exjefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Orellana para el cual pagarían $us 125.000.

La información de un supuesto plan de desestabilización, antes de las Elecciones Generales de 2020, fue dada a conocer ayer por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en base a reportes que tenía de grupos de inteligencia del MAS.

Para la oposición, se trata de un show y un intento de “armar” un nuevo caso de terrorismo. A su vez, observan la presencia de “células de inteligencia partidaria” y anuncian que pedirán una explicación al respecto como corresponde.

Se desconoce cuáles son las causas del porqué desistieron de lograr su cometido y dejaron el país.

El 18 de octubre de ese año, los bolivianos acudieron a las urnas, donde el 55.1% le dio su voto a Luis Arce, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su posesión fue el domingo 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

INVOLUCRADOS

Según explicó Del Castillo, células de inteligencia partidarias del MAS estuvieron alerta durante la campaña electoral del 2020 porque conoció de intentos de desestabilización del país y de magnicidio en contra del ahora presidente Luis Arce Catacora.

Dijo que se logró identificar la presencia en Bolivia de Germán Alejandro Rivera García, uno de los mercenarios involucrados en la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Usó el pasaporte No. AV 969623 de Nacionalidad Colombiana para ingresar a Bolivia por la ruta Colombia – Viru Viru, el 16 de octubre del 2020, es decir, dos días antes de las elecciones nacionales.

Además, dio a conocer que, entre el 16 y 19 de octubre de 2020, se logró identificar el ingreso al país de Arcángel Pretel Ortiz, supuesto “enlace” y reclutador, desde EEUU; del opositor venezolano Antonio Intriago, quien fue el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU, con sede en Miami y utilizó la misma ruta; de Ronal Alexander Ramírez Salamanca, exintegrante de la Policía Colombiana y con un largo recorrido en viajes constantes a Haití, quien entró al país desde Colombia; y Enrico Galindo Arias, por la misma ruta. También se mencionó a Sam Brown; Ernest H. DeLong; Davion Covell Hart y Joe Pereira, con experiencia en combate en guerras como Irak, Afganistán y otros.

“Estamos hablando de que, días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas de mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Intriago estuvieron en el país con, según la información que obtuvimos, intención de acabar con la vida del presidente”, aseveró.

Estas personas se hospedaron en el hotel Presidente de la ciudad de La Paz, cerca de la plaza Murillo y, según información extraoficial, estuvieron en el hotel Marriot de Santa Cruz, en reuniones con altas autoridades de la gestión de Jeanine Áñez.

Integrantes del MAS decidieron hospedarse en el mismo hotel, por lo que confirmaron la presencia de los extranjeros y conocieron que abandonaron el país el 22 y 23 de octubre tras las elecciones, unos rumbo a Colombia y otros rumbo a EEUU.

REACCIONES

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró irresponsable la denuncia.

“Si es que él (Eduardo del Castillo) tiene alguna denuncia primero, por una cuestión de seriedad, debería hacer la denuncia correspondiente pero dentro de lo que es el proceso investigativo y no así solamente ante la población”, dijo.

Rechazó también la versión de que se busque victimar a personas.

“Aquí no hay asesinos. No hay personas que quieran atentar contra la vida de absolutamente nadie. Lo que hay es un pueblo sediento de respuesta para poder superar la crisis económica, la crisis de salud y eso es lo que se debería abocar y no estar en un show, buscando palestra para llevar denuncias irresponsables a la opinión pública sin haberla hecho en el orden legal”, acotó.

A su turno, la senadora Centa Rek, de la bancada Creemos, considera que se trata de crear un nuevo “caso de terrorismo y golpe de Estado”, con el fin de “persecuciones”.

“Se está buscando aspectos y factores para inculpar a todas las personas que son líderes actuales para buscar la forma de sentar un caso terrorismo y proseguir con la persecución”, manifestó.

El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes declaró a los medios que presentará una solicitud de informe al ministro Del Castillo para que explique la existencia de una «inteligencia partidaria» dentro del MAS.

Entre tanto, el comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, anunció que la entidad verde olivo realizará todas las actividades para complementar el “acervo probatorio” de ese caso.

Explicó que el Ministro de Gobierno formuló la denuncia y que se acredita la intención de varias personas de formar un ejército irregular.

SEGURIDAD PARA ARCE

Del Castillo recordó que el MAS decidió cuidar a Arce aplicando una estrategia de seguridad ante la alerta dada.

“Creamos una cápsula alrededor de nuestro excandidato y ahora presidente Luis Arce Catacora. Tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos, donde podían constituir multitudes. La mayoría de sus apariciones públicas las realizó en lugares controlados y cerrados, que en muchos casos fueron medios de comunicación”, dijo el Ministro de Gobierno.

Recordó también que el día de la posesión, se creó anillos de seguridad alrededor de la plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Finalmente, pidió dejar las arremetidas porque “no solo somos el Movimiento Al Socialismo, somos el Gobierno de todos los bolivianos y haremos todos los esfuerzos y no extremaremos ningún centímetro de medir nuestras fuerzas para mantener en orden y la vida de todos y cada uno de los bolivianos”.

Los hechos

• La revista The Intercept, de EEUU, citada por ABI, reveló este año que Bolivia estuvo al borde de un “nuevo golpe de Estado” y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral de Arce Catacora.

• El Gobierno nacional accedió a audios, modelos de contratos y correos electrónicos interceptados que atribuyen al exministro López, con el plan de desestabilización.

• Del Castillo dijo que se tiene entendido que, de acuerdo a información que se proporciona, el señor López tenía por objetivo quedarse con el poder matando y contratando sicarios extranjeros.

• Agregó que el rango de pago para los paramilitares era 125.000 dólares, según un contrato anual, además de bonificaciones.

• Se presume que el objetivo era la contratación de 300 sicarios y una planificación en la que podían actuar hasta más de 10.000 hombres.

• A su vez, refirió que miembros de las FFAA y la Policía Boliviana estaban involucrados en el plan y el objetivo de reclutar a mercenarios era bloquear a la fuerza, la toma de posesión de Arce.

• En uno de los audios, López indica que el alto mando militar ya está en conversaciones de apronte por lo que Del Castillo apunta al entonces comandante de las FFAA, el general Sergio Orellana, quien “realmente puede generar la operación militar como tal”.

• The Intercept indica que los desacuerdos entre ministros y la división al interior de las FFAA empeoraron por el peso de la convincente victoria de Arce el 18 de octubre 2020, parecen haber desbaratado el plan.

• Otros medios indican que la persona con quien hablaba López estaba detenida en Palmasola desde 2018 por una serie de delitos y que, al conocerse las grabaciones usando el nombre de Susan Peterson, fue llevado a Chonchocoro.

Arce evoca a Quiroga Santa Cruz

El presidente del Estado, Luis Arce, rememoró una de las frases emblemáticas del líder histórico del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, para responder a los intentos de atentar contra su vida.

“Hermanas y hermanos, a la derecha golpista, asesina, le vamos a responder con una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz: Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo, estamos dispuestos a pagar ese precio, siempre estuvimos dispuestos, jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aun físicamente, es una conciencia culpable y no podríamos soportarnos a nosotros mismos, si no cumpliéramos nuestro deber, ¡no tenemos miedo!”, exclamó.

Quiroga Santa Cruz utilizó esta frase cuando era diputado e inició el juicio de responsabilidades al extinto dictador Hugo Bánzer Suárez, mientras recibía amenazas de muerte, no solamente anónimas, sino en el propio hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde incluso lo amenazaban con revolver en mano, reportó ABI.

Asimismo, recordó que durante la campaña electoral afrontó acoso, seguimiento, persecución y actos que atentaban contra su vida, como lo acontecido durante uno de sus viajes a la región de los Yungas del departamento de La Paz.

“Cuando estuvimos yendo a los Yungas nos pusieron miguelitos a los vehículos que estaban en la caravana de la campaña, en esos caminos, hermanas y hermanos, podía ocurrir cualquier cosa, tuvimos que dividirnos con nuestro hermano jilata David (Choquehuanca) la campaña, para poder abarcar a la mayor cantidad de población que tenga la presencia del binomio”, mencionó.

Otro de los eventos rememorados por el jefe de Estado, fue lo acontecido el 18 de octubre de 2020 en la casa de campaña, donde, junto a un equipo, esperaba los resultados de las elecciones.

“Eso es muy importante, hermanos y hermanas, porque no hemos querido decir muchas cosas de lo que ocurrió ese día, pero ya ha pasado un año, y es importante que ustedes lo sepan, ese día, recordará nuestro hermano jilata David (Choquehuanca), la casa de campaña donde estábamos fue rodeada de policías, inclusive tanquetas y vehículos, seguramente para trasportarnos directamente a la cárcel, porque ellos pensaban que íbamos a perder las elecciones, hasta el último momento seguían pensando cómo hacer fraude, como deslegitimizar el voto popular en las urnas”, indicó.

Recordó además que, durante la espera, se sufrió un atentado explosivo en las cercanías a la sede del Movimiento Al Socialismo (MAS), ubicada en inmediaciones de la plaza España de la ciudad de La Paz.