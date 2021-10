Gobierno retira proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para evitar confrontaciones

«Para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo Prada.

Video Bolivia Tv

eju.tv La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Gobierno nacional decidió retirar el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar confrontaciones entre bolivianos.





“Hemos decidido retirar este proyecto ley, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo la autoridad a tiempo de reconocer las fallas en la socialización lo cual produjo cuestionamientos y movilizaciones realizadas por diferentes sectores.

«Reconocemos que ha habido fallas en la socialización y el objetivo de este proyecto de ley», expresó Prada al culpar a los «grupos políticos» de que la población se haya manifestado con miedo ante dicho proyecto.

Aseguró que en este sentido y escuchando las preocupaciones y temores de los bolivianos decidieron retirar el proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas, con el fin de no dar lugar a la desestabilización y confrontación.

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley”, reitero la autoridad.

El lunes pasado Bolivia vivió una jornada de paro cívico, en contra del proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas y varios sectores también se manifestaron al respecto dando un ultimátum al gobierno, aseverando que si en 72 horas, (desde el lunes) no se abrogaba o retiraba este proyecto de ley, tomarían medidas más severas entre ellas paros escalonados de 48 y 72 horas hasta ser escuchados.