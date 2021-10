“Hizo de mi vida un infierno”: una joven contó cómo un suscriptor de OnlyFans la acosó durante un año

Una joven contó como un suscriptor de OnlyFans la acosó durante un año (Foto: IG / @abbyfurness_performer)

Luego de pasar momentos de estrés y ansiedad, una joven de 21 años contó como un suscriptor obsesionado de OnlyFans lanzó una campaña de acoso en su contra.

Durante un año, Jaime Spears vigiló a Abigail Furness y la siguió por la calle disfrazado. Incluso la acosó durante su viaje de vacaciones a Ibiza y mientras se encontraba disfrutando con sus amigos y familia.

Después de lo que la joven llamó un “infierno” y luego de que Spears fuera encarcelado durante 14 meses por el delito de acoso, la modelo rompió el silencio y decidió hacer pública su experiencia.

Ella dijo: “Jamie hizo de mi vida un infierno”. “Durante mucho tiempo viví con el miedo constante de que me estuviera mirando. “Ahora que finalmente está tras las rejas, puedo seguir adelante con mi vida”, de acuerdo con los testimonios recopilados por el medio The Sun.

Todo comenzó en 2020, cuando la joven viajó a Kent, en Estados Unidos, para pasar una temporada con sus padres. En su domicilio, recibió obsequios de amigos; sin embargo, le causó extrañamiento que un hombre desconocido se apareciera en la puerta de su casa con una botella de champan en las manos.

Abigail asumió que se trataba de un conocido de la escuela y “aceptó de mala gana” cuando este le pidió un abrazo y una fotografía. Minutos más tarde, al leer la tarjeta que le había entregado, se percató de que el hombre había firmado el regalo como “JP Master”, uno de sus suscriptores de OnlyFans.

“No entendía cómo había conseguido la dirección de mis padres. Presa del pánico, rápidamente le envié un mensaje y le dije que no me contactara de nuevo. Él respondió disculpándose y prometió que no volvería a suceder”, narró la joven al sitio británico.

Cuando Furness regresó a su casa de Brighton, Inglaterra, identificó al sujeto en la calle principal. Junto con un amigo, corrió a una tienda y se escondió, pero Spears le gritó que la amaba y quería estar con ella.

Trató de olvidarse de esta traumática experiencia y se dirigió a Ibiza, España, para pasar un rato con amigas. Fue en ese lugar en donde recibió otro mensaje del joven obsesionado, diciéndole que él también estaba de fiesta en la isla.

“Estaba aterrorizada. Al final, mis amigos me calmaron y me convencieron de salir a tomar algo para distraerme. Más tarde esa noche, vi a Jamie parado afuera del bar en el que estábamos, mirándome desde la ventana. Después de escabullirse por la parte de atrás para ir a casa, me siguió hasta mi casa de vacaciones”

Sin embargo, los ataques de Spears no pararon. En septiembre de 2020, intensificó su campaña de acoso cuando Abigail regresó a Reino Unido para comenzar su tercer año de universidad. Su amigos y compañeros se percataron en más de una ocasión que el hombre se asomaba por la ventana para verla.

A pesar de que la joven bailarina lo había bloqueado de todas las redes sociales existentes, el fan se las ingeniaba para hacerle llegar mensajes. Abigail no dejaba de ver por “encima de su hombro” para asegurarse de que no la seguían, entonces, Spears comenzó a usar disfraces para pasar desapercibido.

El conflicto estalló cuando los amigos de Furness, en febrero de este año, vieron al acosador acechando en el cobertizo de su jardín. En ese momento, la joven llamó a la policía y se emitió una orden de protección hacia ella.

“Pensé que lo detendría, pero dos semanas después lo vi en la calle, escondiéndose detrás de los autos y siguiéndome. Llamé a la policía y lo arrestaron nuevamente”, dijo a The Sun.

Spears compareció en Lewes Crown Court en abril de 2021, donde se declaró culpable de violar la Orden de protección contra el acecho.

Primero, fue encarcelado durante ocho meses, sin embargo, fue sorprendido acosando a Abigail nuevamente solo cinco meses después. Finalmente, el hombre ha permanecido detrás las rejas durante 14 meses.

Abigail confesó: “Ahora que Jamie finalmente está tras las rejas, me siento segura. Estoy trabajando para seguir adelante con mi vida y espero no volver a verlo nunca más”.