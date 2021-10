Instagram anuncia novedades para adolescentes en plena crisis de credibilidad y la nueva función desdice su discurso

Instagram ha anunciado nuevas medidas para «alejar a los adolescentes de los contenidos nocivos» de su plataforma y también para y animarles a «tomarse un descanso» en el uso de esta, según anunció ayer el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

No es muy común que las empresas saquen nuevas funciones un domingo pero el gigante de las redes sociales bajo el paraguas de Facebook está viviendo una enorme crisis de credibilidad, lo que tiene al gran público pendiente de sus pasos. Para muchos, el último escándalo protagonizado por el equipo de Mark Zuckerberg es una crisis peor que la de Cambridge Analytica.

La polémica y el lavado de imagen con la nueva función

Hace unas semanas se filtró una investigación interna de Facebook a The Wall Street Journal que mostraba cómo la empresa sabe perfectamente que sus redes sociales son tóxicas para las mujeres adolescentes, algo que ha negado en público.

El CEO Mark Zuckerberg en una audiencia del Congreso en marzo de 2021 cuando se le preguntó sobre los niños y la salud mental dijo que lo que la empresa ha investigado «es que el uso de aplicaciones sociales para conectarse con otras personas puede tener beneficios para la salud mental«.

Poco después, la persona que filtró estas investigaciones dio la cara y contó muchos más secretos internos. De entre su declaración destacó la afirmación rotunda de que vio en Facebook una y otra vez conflictos de interés entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook optó siempre por optimizar sus propios intereses, que es ganar más dinero. La desinformación y la polarización son dos de los grandes problemas que trae esta ansia por recopilar información de usuarios a toda costa.

Pues bien, con todo esto, aunque Zuckerberg haya negado lo que la ex expleada de la firma ha dicho (y declarado frente al Congreso de Estados Unidos), ayer mismo Clegg dijo en el programa State of the Union de la CNN que la empresa va a introducir «algo que creo que marcará una diferencia considerable».

Cuando los sistemas de la empresa vean que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez, «y es un contenido que puede no ser propicio para su bienestar, le daremos un empujón para que mire otro contenido», dijo Clegg. Y también que la compañía planea introducir una función «llamada ‘take a break’, en la que incitaremos a los adolescentes a que se tomen un descanso deel uso de Instagram». El directivo no ha sabido decir cuándo van a llegar estas funciones y, de hecho, «no se están probando todavía», según Facebook ha explicado a The Verge.

Además, Nick Clegg ha dicho que la compañía de medios sociales está planeando reducir la cantidad de contenido político en los feeds de la gente. El nuevo mantra, según él, será «más amigos, menos política».

El imperio Facebook se ha ido desdiciendo desde que se filtrase su estudio sobre adolescentes. De la afirmación previa de que el uso de Instagram beneficia la salud mental a frenar al menos de forma temporal el desarrollo de su polémico Instagram Kids (un Instagram para personas menores de 13 años) y ahora a decir que sí se tomarán medidas para evitar que los adolescentes vean mucho contenido que pueda resultar dañino. Una enorme contradicción que ha visto la luz gracias al testimonio de Frances Haugen.

Hay que recordar que, mientras Facebook va muriendo entre el público joven, Instagram es la más usada. Y que, además de los estudios internos hechos por la empresa de redes sociales que ha podido concluir que afecta a la salud mental de las adolescentes, hay un informe del pasado año que muestra que es también una de las principales fuentes de información para este público adolescentes. Datos de Digital News Report en 2020 mostraron que el 11% de las personas jóvenes consumió noticias por Instagram, una plataforma a priori poco favorable a la difusión de información.

Información política y los altercados en el Capitolio en enero

Frances Haugen, quien desveló muchos secretos de Facebook, trabajaba en el área de Integridad Cívica, que buscaba atajar riesgos para las elecciones, incluida la desinformación. Pero después de las últimas elecciones en Estados Unidos, hubo un punto de inflexión dentro de la compañía. Se decidió disolver esta área y, de hecho, dos meses después, hubo el asalto al Capitolio, como recordó Haugen.

Todo esto, con la afirmación de Haugen de que, con tal de recopilar más información y conseguir así más dinero, a Facebook le daba igual propagar noticias falsas o informaciones muy polémicas. Parece ser que los usuarios reaccionamos con más frecuencia ante un contenido polémico y el algoritmo prioriza contenidos con muchas reacciones aunque ese contenido esté diciendo algo que es falso.

La presentadora de la CNN, Dana Bash, preguntó a Clegg si el algoritmo de Facebook amplificaba o difundía voces a favor de la insurrección antes de los disturbios en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Clegg dijo que no podía dar una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta aunque sí que los algoritmos de Facebook «deberían rendir cuentas, si es necesario, mediante una regulación para que la gente pueda cotejar lo que nuestros sistemas dicen que deben hacer con lo que realmente ocurre».