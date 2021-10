Joven internada por Covid-19 en el hospital del Norte denuncia agresión sexual

Una joven que fue internada en el Hospital del Norte de Cochabamba por complicaciones debido al contagio de coronavirus denunció que fue víctima de agresión sexual el domingo durante la madrugada.

La madre de la joven de 17 años señaló que tuvo que internar a su hija el jueves pasado esperando que pueda ser atendida y cuidada por el personal de salud y lamentó lo ocurrido.

“(Dijo que) entró un tipo a hacerme una revisión, me tocó la vagina y me dijo que era revisión médica. Me tocó los pechos para ver cómo estaba respirando y ya es la tercera vez que está entrando a lo mismo”, explicó un familiar.

Según, esto había ocurrido al promediar las 05:00 del domingo y el sujeto habría ingresado en un lapso de una hora y media hasta una sala de terapia intermedia.

Desde la Dirección del hospital explicaron que se informó a la Policía sobre lo que había ocurrido y que se sumarán a las investigaciones y ayudarán en lo que sea necesario, además la Felcc ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad.