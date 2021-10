La Paz: Comerciantes evitan robo de tres celulares valuados en $us 5.000 y capturan al ladrón

Según cuenta la víctima, el delincuente ingresó al local comercial con el pretexto de comprar tres celulares de alta gama, tras tener los teléfonos móviles en su poder, sacó un arma de fuego y amenazó al propietario intentando luego escapar del lugar.

“El tipo me dice, no me gusta contar el dinero sentado, en ese momento guarda los celulares en su mochila y al momento de sacar el supuesto dinero solo saca un arma y me amenaza de muerte, en ese momento se escapó y salí tras del ladrón, los vecinos y comerciantes me ayudaron a capturarlo”, contó la víctima.

Mediante las cámaras de vigilancia, se observa que el sujeto ingresa con una gorra para no ser identificado; al momento de escapar fue capturado por varios comerciantes del sector quienes proceden a amarrado a un poste de energía eléctrica para entregarlo a la Policía.

Según el propietario de la tienda, los tres equipos celulares eran de alta gama y valuados cerca a $us 5.000 dólares.