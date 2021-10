La viñeta de Abecor que causó la ira del procurador Chávez

Jorge H. Quispe C. / La Paz

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lanzó ayer un ataque soez contra Página Siete, cuando “convirtió” en papel higiénico la edición impresa de este medio, en respuesta a la caricatura publicada en la sección de Opinión. Abecor, autor de la viñeta, lamentó la intolerancia de la autoridad ante la libertad de expresión y denunció que a diario recibe amenazas.

“Mi respuesta”, escribió Chávez, junto a una imagen en la que aparece un rollo de papel sanitario sobre el que se ve impresa una de las portadas de este medio. El post fue compartido a través de la página oficial de la Procuraduría General del Estado de Bolivia.

En su edición de este lunes, Página Siete publicó la caricatura de Abecor, que motivó a la reacción del Procurador, quien utilizó su cuenta de Twitter para responder al la opinión.

La caricatura de Abecor publicada este lunes 18 de octubre.

ABECOR

Amenazas

Ante la soez reacción de Chávez, Abecor, el autor de la caricatura, respondió con serenidad. “Me sorprende la intolerancia de esta autoridad ante la libertad de expresión”, indicó.

El artista señaló que no se respeta cabalmente la libertad de expresión en Bolivia. “Considero que no se respeta en su totalidad, porque vemos este tipo de reacción que ataca el trabajo de la libre expresión de prensa, ya que algunas autoridades no toleran otras opiniones y buscan imponer su pensamiento”, precisó.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece “el derecho de las personas a la libertad de opinión y expresión”.

Mientras que la Constitución Política del Estado en su artículo 21 dice: “Las y los bolivianos tienen derecho a difundir libremente pensamientos y opiniones”. La Ley de Imprenta vigente desde 1925, en su primer artículo afirma además: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”.

Abecor, reconocido artista y múltiple ganador de premios nacionales, reveló que recibe amenazas por sus trabajos que cuestionan al poder. “Sí, porque tienen todos los poderes de su lado y se evidencia cómo son utilizados a su favor. Las amenazas que recibo a diario son una manera de querer intimidar y callar mi trabajo”, señaló.

Libertad de expresión

Página Siete lamenta la intolerancia expresada por el procurador Chávez respecto a la libertad de expresión, un derecho que ejerció el caricaturista Abecor, en la sección de Opinión de la edición impresa de este matutino.

Asimismo insta a las asociaciones de la prensa a pronunciarse sobre este nuevo ataque de los funcionarios del Gobierno a los medios de comunicación, un hecho que en el transcurso de estos días se convirtió en recurrente.