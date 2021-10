Padre de gimnasta demandará a tres juezas por resultados ‘engañosos’ durante el Nacional de Cochabamba

Juan Carlos Montaño Egüez

Fuente: https://podio.bo

El Campeonato Nacional Clausura de Gimnasia Interclubes y selectivo para el Sudamericano, que llevó adelante el fin de semana la Federación Boliviana de Gimnasia (FBG) en Cochabamba, dejó bastante polémica por las calificaciones que le dieron a las competidoras las juezas y que provocó que algunos aseguren que se manipularon los resultados.

Uno de los que consideró que perjudicaron a su hija fue Fidel Sossa, padre de Valentina, una de las mejores en gimnasia artística del país, y que en varias ocasiones ha integrado las selecciones nacionales y departamentales. En Cochabamba, la competidora obtuvo la medalla de oro en salto, bronce en barra, y plata por equipo, resultados que no le dieron para clasificarse al Sudamericano.

“Voy a demandar porque es una tremenda estafa, para que mi hija se ubique quinta y no pueda integrar el grupo de cuatro primeras que irán al Sudamericano. Estafa porque basta ver los vídeos de las participantes para deducir que no tienen el nivel de mi hija. La segunda de esa lista cayó cuatro veces de la viga y tres de la barra, y mi hija no tuvo ninguna caída y fue quinta”, sostuvo Fidel.

Agregó que son tres las clasificadas del club Golden, cuya propietaria fue jueza en el Nacional. La otra clasificada es de Cochabamba, cuyo club, Imperial, tiene a la esposa del dueño como jueza. “Entonces una persona no puede ser juez y parte de un campeonato”, sostuvo.

El primer paso que hará Fidel Sossa en su demanda, que será contra las tres de las cuatro juezas del Nacional Interclubes, es “mandar una carta notariada a la Federación Boliviana de Gimnasia exigiendo que le muestren donde dice que una persona puede ser juez y parte. Luego pedirá las calificaciones de la competencia y los videos, para enviarla a la Federación Internacional de Gimnasia, y sean ellos los que saquen sus conclusiones”, afirmó.

Valentina Sossa, del Club 7, lleva 13 de sus 15 años en la gimnasia. Es la última medallista Sudamericana del país, consiguiendo la medalla de plata en 2018. Está en la nómina para ser parte del Proyecto Élite Dorada, donde la Gobernación brindará apoyo a un grupo selecto de deportistas, que son los más destacados de Santa Cruz.

“En un anterior selectivo casi le hicieron lo mismo a Valentina. Si perdemos está bien, estás dentro de las posibilidades, pero quedar fuera de la selección por resultados manipulados es ofensivo. Por eso iré hasta las últimas consecuencias”, concluyó Fidel.