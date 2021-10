Piden revelar el nombre del concejal «extorsionador» y que tiene 40 pegas en la Alcaldía cruceña

El arranque de la sesión del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que tuvo lugar este jueves en el Plan 3.000, reavivó las acusaciones de extorsión que hiciera el titular del órgano deliberativo, Israel Alcocer, contra un concejal que no identificó. Al menos dos concejales pidieron que se diga el nombre del edil «extorsionador» para no enturbiar la labor de fiscalización que desempeñan como servidores públicos.

«No voy a dejarme amedrentar ni dejar que me presionen», dijo Alcócer en la sesión. Además, comprometió su labor con «todo lo que sea en beneficio de Santa Cruz» y trató de cerrar la polémica por la ley que devolvía al Concejo la supervisión de los contratos del Ejecutivo municipal.

El miércoles, Alcócer se refirió al «show político promovido por un concejal de oposición» en alusión a la apertura de juicios si no se procedía con el envío de la ley al Ejecutivo municipal. «A él le digo, no me vas a amedrentar con querellas ni ve vas a extorsionar como estas acostumbrado a hacerlo», señaló en conferencia de prensa.

El presidente del Concejo conminó al edil aludido para que «resuelva la denuncia pública de que tiene más de 40 ‘pegas’ conseguidas a punta de presión y extorsión.

Esta mañana, dijo: «No hace falta que diga el nombre, él lo sabe». Además, detalló que «los valores, la moral que tiene cada uno va a hacer que salga a la luz». Finalmente, indicó que daba por cerrado el tema para «no hacer más polémica en esta situación».

Sin embargo, dos concejales de oposición insistieron en pedir a la autoridad que revelara el nombre del aludido. Desde las filas de Comunidad Autonómica, Lola Terrazas pidió que se diga «quién es el concejal aludido por sus declaraciones» para «cortar definitivamente con la forma de hacer política de las anteriores gestiones».

Terrazas considera que la nueva gestión que ingresó a la vida política en marzo no debe ser manchada por estas alusiones abiertas.

Desde las filas de Demócratas, Manuel Saavedra solicitó «saber quién está negociando con el voto del pueblo» y «a cambio de qué lo está haciendo». Para él, «hay que cortar de raíz» y aclarar sobre «un concejal extorsionador y que tiene más de 40 pegas en el gobierno municipal».

En la sesión del órgano legislativo municipal también se aprobó, con 9 de los 11 votos, el reconocimiento como Visitante Ilustre de la ciudad a los marchistas indígenas «que son la voz de los que queremos vivir en democracia y libertad», destacó Saavedra.