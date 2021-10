Rafael Amaya habló sobre su regreso a las pantallas dos años después de «El Señor de los Cielos»

El actor mexicano regresa esta noche a la televisión con una participación especial en la serie que protagonizará Pedro Fernández

El actor Rafael Amaya regresa a las pantallas después de estar dos años fuera de la televisión, ya está listo para retomar su carrera y será en la serie producida por Telemundo, en donde dará vida a Teodoro Valenzuela. Este lunes 18 de octubre reaparecerá con una participación especial en la serie protagonizada por Pedro Fernández en Malverde: el santo patrón.

El actor mexicano concedió una entrevista para People en Español donde habló de los acercamiento iniciales a la nueva temporada de Malverde, así como de su colaboración dentro de la serie: “Me siento muy agradecido, muy bendecido, me siento con nervios. Es como una revoltura de sentimientos, pero todo positivo”, comentó tras dos años ausente para la revista.

El actor contó que desde su primera gran serie tuvo un acercamiento con el personaje que interpretará Pedro Fernández:

El actor contó que desde su primera gran serie tuvo un acercamiento con el personaje que interpretará Pedro Fernández: “Desde la primera temporada de El señor de los cielos se mencionó a Jesús Malverde, también en La reina del sur, entonces dije ‘yo quiero ser parte del ser supremo de los personajes que hemos estado interpretando, que nos fue muy bien y nos ha ido muy bien con esos personajes’”. Explicó que desde un inicio se puso en contacto con Telemundo quién le abrió nuevamente las puertas para regresar a las pantallas.

Además, fue cuestionado sobre su regreso a los sets y sobre como lo aceptaron sus colegas: “Yo me sentí muy agradecido con el recibimiento de Pedro Fernández, de todo el elenco, Luis Felipe Tovar también que fue y me saludó, de volver a ver a Ivonne Montero también porque tengo escenas con ella. Me sentí muy a gusto, muy agradecido, muy bendecido”, dijo en la entrevista para la revista People.

Cabe recordar que además de participar con Pedro Fernández estará con un elenco de grandes actores como Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar e Isabella Castillo, además de Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo y Kenneth Lagunes.

Por otra parte, comentó el rol de su personaje Teodoro Valenzuela y dio una previa de lo que se podrá ver desde esta noche en Telemundo: “Teodoro ya conocía a Jesús Malverde (el protagonista) de años atrás y ahora lo anda buscando porque necesita su ayuda, necesita que le ayude a pasar una mercancía y también la posibilidad de entrar en su banda porque Malverde no se dedica al trasiego, pero es como una especie de Robin Hood”, explicó sobre su papel y la colaboración que tendrá directamente conel papel de Pedro Fernández.

Para finalizar, fue cuestionado sobre su futuro al acabar la producción de la serie, además, de querer colaborar en contenido en español para la gente hispana: “Me gustaría estar en proyectos que le gusten a la gente, que la gente quiera ver. Tener esa sensibilidad para escuchar lo que quiera el público. Es muy importante escuchar a nuestro público”.

“No, pues en realidad quiero mantenerme real, quiero hacer personajes en español para mi gente, contenido para mi gente, contarles historias de lo que hemos estado viviendo, de lo que ha vivido nuestro país, en este caso la historia de nuestro país, todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado por ciertos temas que sean relevantes para mi gente”, concluyó la entrevista el actor mexicano con People en español