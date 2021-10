Tomasa Medina, la mujer que derrochó alegría y que ahora sugieren para que dirija Adepcoca

Fuente: El Deber Jesus Alanoca





Tomasa Medina Flores, ese es el nombre de la mujer que cobró protagonismo en el conflicto por la sede de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), que se prolongó durante 15 días en La Paz.

Varios videos que circulan en las redes sociales la muestran bailando, bromeando, llamando lista y hasta enviando besos a los efectivos de la Policía Boliviana en medio de la protesta. Ahora incluso algunos sectores sugieren que ella sea la nueva presidenta de esa institución.

Los datos indican que ella tiene 48 años, pertenece a la regional Arapata del municipio de Coripata, de la provincia Nor Yungas. Es madre de una hija, a la que educó sola y ahora tiene dos nietos.

Tomasa es afroboliviana, viste orgullosamente pollera y manta. No tiene pelos en la lengua y en más de una oportunidad criticó duramente a sus dirigentes, por no tener la capacidad de unificar al sector cocalero.

Su baile:

“Yo me siento sorprendida, me siento muy feliz, yo no esperaba eso, que ustedes me aprecien, no tengo palabras para expresarme. Soy orgullosa de la nación afroboliviana, yungueña”, dijo hace días en entrevista con Bolivisión, señalando que bailó para demostrar coraje.

Ayer una asamblea de Adepcoca aceptó la renuncia de Armin Lluta a la presidencia, conformó un comité electoral y estableció que en 30 días existirá una nueva votación para definir a la nueva dirigencia.