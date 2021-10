Un empresario chino se apropió del 5% de las direcciones de internet de África y amenaza los recursos digitales del continente

Lu Heng está señalado por sus relaciones con el régimen de Beijing y el caso se une a la crisis provocada por el robo de millones de direcciones asignadas a Africa

Dos jóvenes usan una computadora en un cibercafé en el barrio de de Kibera en Nairobi, Kenia (AP Photo/Brian Inganga)





Durante años, los extranjeros se han beneficiado de las riquezas africanas: oro, diamantes e incluso personas. Los recursos digitales, en el ultimo tiempo, no han demostrado ser la excepción a la regla. En lugar de contribuir al desarrollo de Internet en África, muchos han beneficiado a los spammers y estafadores, mientras que otros sacian su interés por la pornografía y la apuesta virtual.

El nuevo liderazgo de la organización sin fines de lucro AFRINIC está trabajando para recuperar las direcciones de internet perdidas. Pero un desafío legal por parte de un empresario chino con grande poder económico está amenazando la existencia misma del cuerpo.

El empresario es Lu Heng, un especialista en arbitraje de internet con sede en Hong Kong. A través de circunstancias controvertidas, obtuvo 6,2 millones de direcciones de internet africanas entre 2013 y 2016. Eso es aproximadamente el 5% del total del continente, más que el país de Kenia.

Los proveedores de servicios de Internet y otros a quienes AFRINIC asigna bloques de direcciones IP ya no los compran. Pagan cuotas de membresía para cubrir los costos administrativos que se mantienen bajos intencionalmente. Por esto, se dejó mucho espacio para el robo.

Cuando AFRINIC revocó las direcciones de Lu, que ahora valen alrededor de USD 150 millones, se defendió. A finales de julio, sus abogados persuadieron a un juez de las islas Mauricio, donde tiene su sede AFRICNIC, de congelar sus cuentas bancarias. Su compañía también presentó una demanda por difamación de 80 millones de dólares contra AFRINIC y su nuevo director ejecutivo.

Lo ocurrido es un shock para la comunidad global de redes, que durante mucho tiempo ha considerado al Internet como una necesidad tecnológica para el avance de la sociedad. A algunos les preocupa que pueda socavar todo el sistema de direcciones numéricas que hace que Internet funcione.

“Nunca se pensó realmente, particularmente en la región AFRINICA, que alguien simplemente atacaría directamente un elemento fundamental de la distribución de Internet y simplemente intentaría apagarlo, tratar de hacer que desapareciera”. dijo Bill Woodcock, director ejecutivo de Packet Clearing House, una organización mundial sin fines de lucro que ha ayudado a construir Internet en África.

Lu contó a The Associated Press que es un hombre de negocios honesto que no rompió las reglas para obtener los bloques de direcciones africanos. Y, rechazando el consenso de los administradores de Internet, dice que sus cinco registros regionales no tienen por qué decidir dónde se utilizan las direcciones IP.

“Se supone que AFRINIC sirve a Internet, no se supone que sirva a África”, dijo Lu. “Solo mantienen la cuenta”.

Al revocar los bloqueos de direcciones de Lu, AFRINIC está tratando de recuperar los bienes raíces de Internet que son fundamentales para un continente que se queda atrás, en terminos de recursos de Internet para mejorar el nivel de vida y mejorar la salud y la educación. A África se le ha asignado solo el 3% de las direcciones IP de primera generación del mundo.

Una cliente usa el Wi-Fi en desde su celular en un cibercafé en el barrio de bajos ingresos de Kibera en Nairobi, Kenia, el miércoles 29 de septiembre de 2021, tras la falta de Internet en la región. (AP Photo/Brian Inganga)

El presunto robo de millones de direcciones IP AFRINICAS, involucran al exfuncionario número 2 de la organización, Ernest Byaruhanga, quien fue despedido en diciembre de 2019. No está claro si estaba actuando solo.

El nuevo director ejecutivo del registro, Eddy Kayihura, dijo en ese momento que había presentado una denuncia penal ante la policía de las Islas Mauricio. Organizó la administración del funcionario anterior, y comenzó a intentar recuperar bloques de direcciones IP descarriados.

Los avances legales de Lu en el caso han asombrado y preocupan a la comunidad global de gobernanza de Internet . A los activistas de la redes les preocupa que puedan ayudar a facilitar más la apropiación de recursos de Internet por parte de China, para empezar . Algunos de los principales clientes de Lu incluyen las empresas de telecomunicaciones estatales chinas China Telecom y China Mobile.

“No parece que él esté dirigiendo el espectáculo. Parece que es el rostro del espectáculo. Espero que tenga un respaldo bastante importante que realmente mueva los hilos“, dijo Mark Tinka, un ugandés que dirige ingeniería en SEACOM, un proveedor de servicios y backbone de Internet con sede en Sudáfrica. A Tinka le preocupa que Lu tenga “acceso a una pila interminable de recursos”.

Lu dijo que las acusaciones de que trabaja para el gobierno chino son teorías de conspiración “locas”. Se proclamó víctima de un “asesinato de personajes” en curso.

Si bien miles de millones usan Internet a diario, su funcionamiento interno se comprende poco y rara vez está sujeto a escrutinio. A nivel mundial, cinco organismos regionales totalmente autónomos, que operan como fideicomisos públicos sin fines de lucro, deciden quién posee y administra la tienda limitada de Internet de bloques de direcciones IP de primera generación. Fundado en 2003, AFRINIC fue el último de los cinco registros que se crearon. Hace apenas una década, el conjunto de 3700 millones de direcciones IP de primera generación, conocido como IPv4, se agotó por completo en el mundo desarrollado. Estas direcciones IP ahora se venden en una subasta por entre $ 20 y $ 30 cada una.

Un cybercafe en Nairobi, Kenya (AP Photo/Brian Inganga)

La crisis actual fue precipitada por el descubrimiento del presunto fraude en AFRINIC. La apropiación indebida de 4 millones de direcciones IP por valor de más de 50 millones de dólares por parte de Byahuranga y quizás otros fue descubierta por Ron Guilmette, un detective de Internet independiente oriundo de California, y expuesta por él y el periodista Jan Vermeulen del sitio web de tecnología sudafricano MyBroadband.

La posesión de al menos 675.000 direcciones todavía está en disputa. Algunas están controladas por un empresario israelí, que ha demandado a AFRINIC por intentar recuperarlas. Guilmette calcula que quedan en uso un total de 1,2 millones de direcciones robadas.

Tras investigaciones, se encontró que alguien habría manipulado los registros de la base de datos de WHOIS de AFRINIC, las cuales podrían ser consideradas como escrituras de direcciones IP, para robar los llamados bloques de direcciones heredados, dijo Guilmette. No está claro si fue solo Byahuranga o si estuvieron involucrados otros informantes o incluso piratas informáticos, agregó.

Muchos de los bloques de direcciones en mal uso eran espacios IP no utilizados, tras haber sido robado a empresas, incluido el gigante minero Anglo American. Muchas de las direcciones en disputa continúan albergando sitios web que tienen nombres de direcciones URL sin sentido y contienen apuestas online y pornografía dirigidos a una audiencia en China, cuyo gobierno prohíbe tales negocios en línea.

Cuando Kayihura comenzó a investigar a Lu este año, le dijo por escrito que los bloques de direcciones IP asignados a su empresa registrada en Seychelles no eran “servicios originarios de la región de servicio AFRINIC, contrariamente a la justificación proporcionada”. Lu no quiso discutir las justificaciones que proporcionó a AFRINIC para las direcciones IP que obtuvo, pero dijo que nunca infringió ninguna de las reglas de AFRINIC. Estas justificaciones forman parte de lo que suele ser un proceso confidencial y poco claro. Kayihura no quiso comentar sobre ellos, citando el caso legal. Tampoco lo harían los dos hombres que eran directores ejecutivos de AFRINIC cuando Lu recibió las asignaciones.

Los correos electrónicos obtenidos por AP muestran que en su solicitud inicial de direcciones IP en 2013, Lu dejó claro a AFRINIC que sus clientes estarían en China. En esos correos electrónicos, Lu expresó que necesitaba las direcciones de las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, para eludir la protección del gobierno chino que bloquea sitios web populares como Facebook y YouTube. Declaró que discutió esto con Adiel Akplogan, el primer CEO de AFRINIC, en Beijing en una reunión de 2013 citada en los correos electrónicos. Akplogan, quien renunció en 2015, no quiso comentar sobre las discusiones que pudo haber tenido con Lu sobre el tema. El sucesor de Akplogan, el pionero de Internet sudafricano Alan Barrett, solo diría que “se siguieron todos los procedimientos adecuados”.

En ese momento, en 2016-17, Lu dijo que su empresa, Cloud Innovation, habría abandonado el negocio de VPN y se había cambiado al arrendamiento de espacios de direcciones. Lu señala que otros registros regionales, incluidos RIPE en Europa y ARIN, el registro de América del Norte, asignan bloques de direcciones de forma rutinaria fuera de sus regiones. Eso puede ser así, dicen los expertos, pero África es un caso especial porque todavía se está desarrollando y es vulnerable a la explotación, incluso si los estatutos de AFRINIC no prohíben explícitamente que la comunidad internacional obtenga espacio de propiedad intelectual. A diferencia de otros registros regionales, los administradores de AFRINIC se negaron a hacer alianzas sólidas con los gobiernos del continente con los recursos para defenderse de los desafíos legales de los usurpadores adinerados, dijo Woodcock de Packet Clearing House.

“Las relaciones gubernamentales necesarias para tratar este problema como uno de infraestructura crítica nunca fueron una propiedad en la región africana”, agregó. “Esta no es una amenaza proveniente de África. Esta es una amenaza de China “.

La comunidad del registro internacional se ha unido en ayuda de los reformadores de AFRINIC. El presidente de ARIN, John Curran, dijo en una declaración de apoyo que el tribunal de Mauricio también debería considerar si se cometió algún fraude al otorgar las direcciones IP a Lu. Su batalla legal “tiene potencial para un impacto significativo en la estabilidad general del sistema de registro de números de Internet”, escribió. Un fondo de asistencia mutua de más de $ 2 millones creado por los registros regionales está disponible, y se ha ofrecido, en caso de que AFRINIC lo necesite para seguir funcionando durante la pelea judicial.

La AP encontró varios sitios de pornografía y juegos de apuestas virtual dirigidos a una audiencia china utilizando direcciones IP que Lu obtuvo de AFRINIC. Si bien esos sitios están prohibidos en China, aún se puede acceder a ellos a través de un VPN. Lu dijo que esos sitios constituyen una parte minúscula de los sitios web que utilizan sus direcciones IP y que su empresa tiene políticas estrictas contra la publicación de material ilegal como pornografía infantil y contenido relacionado con el terrorismo. Dijo que no vigila activamente el contenido de millones de sitios web usados por aquellos que alquilan a su empresa, pero todas las quejas procesables de actividad ilegal se envían de inmediato a las fuerzas del orden. No está claro si la investigación policial sobre Byaruhanga ha avanzado. La policía de Mauricio no respondió a los intentos de determinar si incluso habían intentado interrogarlo. Se cree que Byahuranga vive en su Uganda natal, pero no se pudo localizar para hacer comentarios.

Akplogan, su exjefe, dijo que no estaba al tanto en el momento de la supuesta apropiación indebida de direcciones por parte de Byahuranga. “No sé cómo lo hizo”, dijo Akplogan, que es togolés y ahora vive en Montreal. “Y para aquellos que conocen la realidad sobre mi gestión de AFRINIC, saben muy bien que no es algo que yo haya sabido y que lo deje seguir”. Instalado hace dos años en el Salón de la Fama de Internet Society, Akplogan es actualmente vicepresidente de participación técnica en ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), el organismo con sede en California que supervisa la dirección de red global y los negocios de nombres de dominio.