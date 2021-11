Adrián Monje: «No ha habido manipulación y todo ha sido transparente»

Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), brindó una conferencia de prensa en La Paz, en la que negó rotundamente que haya manipulado el sorteo para cuartos de final de la Copa Simón Bolívar.

“Asumo mi responsabilidad, yo le he pedido desde el principio al presidente de la FBF (Fernando Costa) no realizar sorteos, porque la única persona que se expone a esta situación soy yo… entonces estoy acá para aclarar que no ha habido manipulación y todo ha sido transparente. Sí, asumo que la forma en que saco los bolillos ha generado una susceptibilidad”, dijo Monje.

Al mismo tiempo expresó que fue él quien pidió al presidente de la FBF que se realice un nuevo sorteo y anular el realizado el lunes, con el fin de evitar suspicacias.

“Para evitar entredichos, le he pedido personalmente al presidente de la FBF que realicemos un nuevo sorteo, para evitar cualquier mala interpretación. Hoy les he demostrado (mostró videos) que no ha habido una manipulación, que es una forma, una hermenéutica o un proceso de cómo mi persona saca los bolillos”, agregó Monje.

También reveló que vio el video del sorteo con Fernando Costa y que el titular de la FBF le expresó que tomará las medidas que sean necesarias para evitar susceptibilidades.