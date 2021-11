Arce dice que su Gobierno no es «incapaz» y asegura que la población no quiere ir a un paro

El presidente Luis Arce Catacora afirmó este viernes que su Gobierno no es “incapaz” y aseguró que la población no quiere parar, en referencia a las medidas de presión que anuncian varios sectores para este lunes (8 de noviembre), contra las leyes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó sin consenso ni socialización.

Durante la entrega de una planta eólica en el municipio de Cabezas (Santa Cruz), la máxima autoridad nacional enfatizó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) entiende las necesidades de la población y trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía.

“Mucha gente insiste, hemos visto los medios de comunicación, en coro, desde anoche, hasta esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento y supuestamente en el país, pero desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar, la economía no se para”, señaló.

La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia determinó un paro indefinido desde el 8 de noviembre, en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

El acto:

A eso se suma la protesta de otros sectores, como universidades y gobiernos municipales, contra la aprobación en la madrugada del 2 de noviembre de la Ley Plan de Desarrollo Económico y Social, porque consideran que atenta contra la autonomía.



“Lo que no se entiende, nunca se entendió, cuando fueron Gobierno en 2019 y 2020, cuando nos encerraron y asaltaron las arcas del Estado, lo que el pueblo pide es salud y ahora estamos vacunando con tercera dosis, necesita educación y más del 85 por ciento (de los estudiantes) ya pasa clases presenciales y semipresenciales, el pueblo quiere que mejore su economía, nosotros estamos trabajando, estamos entregando obras, no somos ningunos incapaces que no hacen nada en un año”, agregó Arce en referencia a la administración de Jeanine Áñez.

Insistió en que se debe ser “muy claros”, porque “la gestión del MAS supo entender las necesidades del pueblo y está sabiendo atenderlas gradualmente” y reiteró que “la economía no puede parar, tiene que mejorar, la calidad de vida debe mejorar y en eso está empeñado el Gobierno”