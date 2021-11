“Calle del Microtráfico” vecinos desalojaron a inhaladores de clefa

Cansado de la inseguridad decidieron bloquear exigiendo seguridad. Este hecho ocurrió en el departamento de Cohabamba.

Fuente: Red Uno

Anoche vecinos bloquearon la calle Agustín López y avenida Aroma exigiendo mayor seguridad, procedieron a desalojar a inhaladores de clefa y ciudadanos extranjeros a quienes acusan de generar inseguridad en la zona.

Al lugar llegaron agentes de la Policía que procedieron a detener a estas personas, para ser trasladadas a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que permanecerán detenidos por ocho horas.

“Estamos cansados de la inseguridad, no se puede caminar por la calle con libertad. Nuestros inquilinos ya no pueden ni vender, los amenazan con armas de fuego y cuchillos, no sabemos cómo retirarlos, nos tienen atemorizados”, contó una vecina.