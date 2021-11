De La Cruz sobre discurso de Choquehuanca: son versos repetitivos y vacíos como letras de reggaetón

Choquehuanca afirmó que la justicia debe respetar el debido proceso y que las fuerzas destructivas de los ecocidas desconocen la conexión que tiene el hombre con la naturaleza.



Fuente: ANF

El discurso del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, se asemeja a los «versos repetitivos» y «vacíos como las letras de reggaetón de Bad Bunny», y pareciera que está alejado de la realidad sobre la gestión de su Gobierno, sostuvo el abogado y exdirigente alteño, Roberto De La Cruz.

El segundo hombre del Estado en su discurso de este lunes a un año de la gestión de Gobierno, habló sobre el respeto al debido proceso en la justicia y de crear alianzas para hacer frente a los ecocidas, discurso que no coincide con la realidad que se vive en el país con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Habló de respetar el debido proceso en la justicia, pero su gobierno vulnera permanentemente el debido proceso. Hoy una familia sufre porque en su pueblo del Vicepresidente, en Huatajata Chilaya Chico, su familia ha volteado los muros de una propiedad privada, avasallando una tierra privada, ese es el rostro del vicepresidente”, afirmó a la ANF De La Cruz.

Indicó que a un año de gobierno, el discurso de Choquehuanca deja mucho que desear porque parece que no ve lo que realmente pasa en su gobierno. Subrayó que las palabras que expresó cuando fue posesionado como segundo hombre del país se asemejaban a la poesía, eran novedosas, pero con el pasar del tiempo se convirtió en “versos repetitivos” y “vacíos como letras de reggaetón de Bad Bunny”.

“(Choquehuanca) parece no estar viendo lo que pasa con su gobierno, con todas las solemnidades, el vicepresidente sólo habla como un sacerdote andino al que hoy ya nadie cree”, criticó De La Cruz.

Choquehuanca juró como vicepresidente el 8 de noviembre de 2020 y durante su discurso hizo un llamado a la reconciliación, la unidad y la hermandad señalando que lo mejor para el país será el trabajo conjunto entre el gobierno y la oposición. En su intervención del 6 de agosto, Día de la Patria, instó a lograr la complementariedad entre oficialistas y opositores.

Sin embargo, la realidad del Gobierno del MAS está muy lejos de lo que “predica” Choquehuanca, debido a que la oposición política denunció en varias oportunidades que esta administración gubernamental utiliza a la justicia para perseguir judicialmente a quienes piensan diferente al partido oficialista sin respetar el debido proceso.

Durante su discurso de primer año de gobierno, Choquehuanca también sostuvo que del “caos político, de muerte y racismo” de la gestión 2020, se aprendió que no es el camino para el sistema Plurinacional del país. “Es obligación de todos identificar a los responsables– refiriéndose a los hechos de sangre de 2019 –, para que estos hechos no vuelvan nunca más, para que no queden en la impunidad y que la justicia actúe respetando el debido proceso”, apuntó.

Argumentó que un país sin justicia es una nación sumergida en el desorden y el caos, dijo que la justicia tiene que buscar la verdad. “El pueblo necesita saber la verdad, el pueblo clama justicia”, añadió.

En su criterio se acabaron los tiempos donde la vigencia de los políticos dependía de la negación de los pueblos originarios y de la experimentación económica a costa del sufrimiento de la población.

Entretanto, De La Cruz expresó que cuando alguien habla de aprender a escuchar debe ponerlo en práctica, consideró que el gobierno actual impone políticas en el país para favorecer a los intereses de las transnacionales y, en ese sentido, el discurso de Choquehuanca fue repetitivo y echó más combustible a la polarización del país.

Unir fuerzas para hacer frente a los ecocidas

Choquehuanca también habló de defender a la madre tierra y de vivir con ella en armonía, en esa línea convocó a crear alianzas contra los ecocidas, contra los destructores de la vida; sin embargo, según estadísticas de Global Forest Watch, Bolivia se encuentra entre los países con mayor deforestación de bosques tropicales en la región y el mundo junto a Brasil, Perú, la República Democrática del Congo e Indonesia.

“Seguiremos difundiendo el horizonte del vivir bien, organizando nuevos espacios de encuentro a nivel local, nacional e internacional para la toma de conciencia sobre la defensa de la vida, de la cultura de la paz, de la cultura de la armonía con la madre tierra”, discurseó Choquehuanca.

Para De La Cruz, es otra contradicción de Choquehuanca con la realidad que vive el país por la deforestación en el oriente de Bolivia. “El vicepresidente Choquehuanca se ha convertido rápidamente en un demagogo andino, habla de respetar a la Pachamama y se hace todo lo contrario, somos el cuarto país más destructivo a la Pachamama”, manifestó.

En relación al lago Titicaca que sufre una contaminación desde hace varios años, dijo que está en camino para declararlo como lago sagrado y sujeto de derecho.