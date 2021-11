Durante el paro cívico del lunes 8 atenderán las farmacias y el aeropuerto Viru Viru

La Asociación de Taxistas de Santa Cruz y la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper), que mañana mantendrán una reunión con sus afiliados y determinarán qué hacen el lunes cuando se inicie el paro cívico.

Las personas que por una u otra razón que necesiten comprar medicamentos deben tener la certeza de que las farmacias durante el paro cívico nacional e indefinido van a atender con normalidad.

Gabriel Crespo, director comercial de Farmacorp, explicó que por ley las farmacias -al ser un establecimiento de salud- no pueden cerrar por lo que las personas que se acerquen serán atendidas con normalidad.

Desde el aeropuerto internacional de Viru Viru informaron que los vuelos internacionales como nacionales van a ser normales, a no ser que cada línea aérea indique lo contrario. Mientras tanto, la terminal no cerrará sus puertas y la atención será la habitual.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, indicó que la provisión de combustible (gasolina y diésel) en los surtidores del país está garantizada, a pesar del paro nacional cívico indefinido que comienza este lunes 8 de noviembre.

Jiménez remarcó que ante los posibles bloqueos de carreteras se cuenta con un stock almacenado en las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que la población no debe preocuparse por una posible escasez.

La autoridad sostuvo que en el tema del Gas Licuado de Petróleo (GLP) también se asegura su abastecimiento, por lo que pidió no caer en especulaciones que adelantan que habrá escasez de combustible y de GLP.

“Reiteramos que las 700 estaciones de servicio localizadas en el territorio nacional cuentan con gasolina y diésel”, remarcó Jiménez.

Los que aún deben definir su situación son los de la Asociación de Taxistas de Santa Cruz y la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper), que mañana mantendrán una reunión con sus afiliados y determinarán qué hacen el lunes cuando se inicie el paro cívico.

Números de emergencia

ANH cuenta con la línea gratuita 800-10-6006 y el WhatsApp 72072300 para que cualquier persona pueda denunciar o consultar sobre la comercialización de combustible a mayor precio.

Aeropuerto de Viru Viru. Puede llamar al 3 3385000 para conocer si hay demoras o cambios de horario en los vuelos nacionales e internacionales.

Departamento de Emergencia Municipal de Santa Cruz (DEM): 800 12 5050.

Sistema Integrado de Servicios Médicos (Sisme): 160.

Línea abierta vecinal: 800 12 5700.

Bomberos: 119

Central de Emergencia Policial: 110

