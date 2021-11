El MAS reclutó a una treintena de tránsfugas de 9 partidos en ocho años

PUNTO DE VISTA

Hugo San Martín / Analista político



“No hay partidos ideológicos”

El transfugio tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en el último tiempo el sistema de partidos políticos en el país es prácticamente inexistente. Se generan partidos de oposición al influjo de elecciones, pero ya no tenemos los partidos ideológicos, los partidos que comprometían sus militantes, que eran los partidos que jugaban dentro del sistema electoral.

Hoy prácticamente tenemos un solo partido político grande, hegemónico, monopólico y que tiene la intención, además, de convertirse en un partido único y tener adversarios funcionales que es lo que ya está sucediendo.

Hoy tenemos personas improvisadas, que llegan al Parlamento y son librepensadores, y van por su cuenta.

También en el pasado, hablando de la Democracia pactada, podrían haber existido esos casos, pero nunca en la cantidad que hemos tenido en los últimos años. Generalmente estos transfugios derivan al partido que está en función de gobierno, presumiblemente, porque se trataría de algunos contubernios.

Creo que la democracia ya está debilitada, no sólo por estos casos. Estamos viviendo un proceso democrático que lastimosamente no sé si se puede llamar así; hace tiempo que se ha convertido en un régimen híbrido, donde dominan posiciones autoritarias, hegemónicas, donde no existe división de poderes. Es muy difícil seguir llamándole democracia.