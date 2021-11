Hay 14 municipios en alerta por sequía en el cono sur y los valles

Cochabamba.- Hay 14 municipios que están en alerta por los riesgos de perder sus cultivos y ganado a causa de la sequía que afecta a la región del cono sur, los valles y la zona andina, informaron ayer sus alcaldes.

Además, en Tarata, se prohibió la visita de turistas a la laguna Turquesa, principal atractivo de este municipio, hasta febrero, porque el lugar tiene poca agua.

“Si no llueve en noviembre, nos veremos en una situación muy complicada porque ya no hay forraje, no hay agua en los atajados. Si no llueve, estaremos corriendo el riesgo de que haya mortandad en los animales”, alertó el alcalde de Pasorapa, Ismael Ríos.

Añadió: “Por lo menos 10 mil cabezas de ganado están en riesgo. Sería bueno que nos apoyen por lo menos con cisternas. Nosotros ya nos hemos declarado en emergencia por la escasez”.

En tanto, el alcalde de Omereque, Darwin Vera, indicó que la sequía está afectando a unas mil familias que se dedican a cultivar tomate, sandía y melón, porque la producción reducirá más del 70 por ciento.

“La sequía nos está castigando nuevamente. En Omereque, casi el 100 por ciento de las familias trabaja en la producción de frutas y hortalizas. Todas ellas están siendo afectadas. Hemos pedido ayuda para excavar pozos; la Gobernación nos ha ayudado con maquinaria, pero no ha cubierto toda la producción de las comunidades”, expresó Vera.

En el cono sur también están siendo afectados Vila Vila, Pocona y Pojo. En tanto, en la región de los valles, los perjudicados son Sacabamba, Arani, Capinota, Santiváñez, Tarata, Toco y San Benito. Además, en la región andina, Cocapata y Morochata también se vieron golpeadas por la falta de agua.

Tarata

Debido a la sequía Tarata, en el valle alto, restringió el ingreso a laguna Turquesa, uno de los principales atractivos de este municipio, informó el director de desarrollo Productivo y Recursos Naturales, Ever Rocha.

“Estamos en temporada de lluvia, pero la lluvia aún no ha llegado a las zonas, razón por la cual muchos cultivos se están retrasando. El impacto de la sequía es fuerte: un 70 a 80 por ciento de la producción está siendo afectada”, explicó.

Sobre la laguna Turquesa, dijo: “El perjuicio es para los cultivos y el turismo. En la laguna ya no hay mucha agua, por eso se ha restringido el ingreso hasta febrero”.

Por ello, se pide a los turistas evitar ir al lugar hasta febrero de 2022.

Entregan material para tanques

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, entregó fierro y cemento para la construcción de 30 tanques de hormigón armado.

Tienen una capacidad de 22 metros cúbicos que ayudarán a los 14 municipios que sufren por la sequía. Se invirtieron 300 mil bolivianos.

“Estamos convencidos de que la clave para el vivir es el agua. Estos días he recibido bastantes llamadas de alcaldes que no tienen agua, y eso debe hacernos pensar en nuestros planes de desarrollo”, dijo Sánchez en la entrega del material para los tanques.