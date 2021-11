La Paz: Anuncian sanciones contra concejales del MAS por inasistencia a sus fuentes laborales

Oscar Sogliano secretario del Concejo Municipal de La Paz, manifestó este lunes, que la pasada semana y esta jornada, se registraron ausencias de los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS), y de sus asesores, por lo que afirmó que se actuará de acuerdo a Ley, con el descuento correspondiente.

“En el caso del concejo municipal no ha llegado ninguna nota derivada pidiendo licencia, ni para asesores, ni para concejales durante la anterior semana y esta otra, no se habilitó ninguna suplencia por parte de ningún concejal y obviamente nosotros vamos a actuar dentro del marco de la normativa”, manifestó Sogliano.

Aclaró que aquellos que no hayan cumplido los horarios establecidos del trabajo, tendrán el descuento, para constancia informó que cuentan con el registro biométrico.

“Los asesores tiene marcado de biométrico de tarjeta como cualquier oficina pública, y obviamente aquellos que no cumplen los horarios que están establecidos con la huella o el marcado, van a tener un descuento laboral como cualquier otro funcionario”, aseveró Sogliano.

En la sesión de este martes se prevé que tratarán este punto, junto a la situación de la concejal Roxana Pérez, quien habría sido vista en la marcha que causó daños al palacio consistorial.

“Hasta ahora no se ha analizado en el pleno del Concejo Municipal, que es la instancia que puede derivar o no a un concejal municipal, que puede derivarlo o no a la Comisión de Ética”, señaló Sogliano.